Carreta tomba e carga de granito interdita rodovia no Sul do ES

Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista da carreta contou que, ao trafegar pelo viaduto que fica na rodovia, a carga de granito se deslocou na curva de descida, fazendo com que o veículo tombasse. Imagens enviadas à reportagem (assista acima) mostram alguns motoristas se arriscando ao desviarem da carga, enquanto um congestionamento se formava na via.

Procurado por A Gazeta, o DER-ES informou que, logo após o acidente, acionou a equipe de manutenção e conserva rodoviária a fim de deslocar as placas de granito para o acostamento, limpar a pista e liberar o tráfego. O órgão disse ainda que o serviço de remoção das placas deve ser concluído nesta terça-feira (30).