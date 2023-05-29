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Acidente

Carreta tomba e carga de granito interdita rodovia no Sul do ES

Pista no sentido Alegre-Cachoeiro da ES 482 precisou ser totalmente interditada por cerca de duas horas, durante a tarde desta segunda (29)
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

29 mai 2023 às 18:44

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 18:44

Uma carreta que transportava carga de granito tombou na rodovia ES 482, na tarde desta segunda-feira (29), na altura da localidade de São Joaquim, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ninguém se feriu, mas a carga ficou espalhada na pista, que precisou ser totalmente interditada por cerca de duas horas.
De acordo com a Polícia Militar, a pista no sentido Alegre - Cachoeiro foi totalmente interditada por volta das 14h. Duas horas depois, uma faixa havia sido liberada. Equipes do Departamento de Edificações e de Rodovias do Estado (DER-ES) realizaram a limpeza da rodovia. O tráfego no trecho está liberado. 
Aos policiais militares que atenderam a ocorrência, o motorista da carreta contou que, ao trafegar pelo viaduto que fica na rodovia, a carga de granito se deslocou na curva de descida, fazendo com que o veículo tombasse. Imagens enviadas à reportagem (assista acima) mostram alguns motoristas se arriscando ao desviarem da carga, enquanto um congestionamento se formava na via. 
Procurado por A Gazeta, o DER-ES informou que, logo após o acidente, acionou a equipe de manutenção e conserva rodoviária a fim de deslocar as placas de granito para o acostamento, limpar a pista e liberar o tráfego. O órgão disse ainda que o serviço de remoção das placas deve ser concluído nesta terça-feira (30). 

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