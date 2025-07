João Neiva

Carreta tomba e atropela motorista que consertava outro veículo na BR 101

Um homem que estava fazendo manutenção na carreta dele, estacionada às margens da BR 101 , ficou gravemente ferido após ser atropelado por outra carreta, que tombou ao trafegar na rodovia. O acidente aconteceu no km 202, em João Neiva , no Norte do Espírito Santo , na manhã desta segunda-feira (21). O motorista do veículo tombado saiu ileso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no momento em que a carreta tombou havia essa carreta estacionada no acostamento, com o condutor fora do veículo. Com o impacto, a carreta tombada se projetou contra a vítima, que foi levada para um hospital da região. Não foram informados mais detalhes sobre o estado de saúde dele.