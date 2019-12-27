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Pistas liberadas

Carreta atinge rede de alta tensão e BR 101 é interditada em Viana

Por volta das 12h50, o trânsito foi totalmente liberado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2019 às 12:26

Publicado em 27 de Dezembro de 2019 às 12:26

Trânsito em Viana Crédito: Reprodução
Um acidente envolvendo uma carreta e uma rede de alta tensão elétrica no quilômetro 298, da BR 101, em Viana, próximo à Real Café, deixou a pista totalmente interditada na manhã desta sexta-feira (27). Motoristas enfrentaram congestionamento. Após uma equipe da EDP chegar ao local, por volta das 12h50, o trânsito foi liberado.

O QUE DIZ A EDP

EDP informa que equipes técnicas estão trabalhando no local e a energia elétrica já começou a ser restabelecida gradativamente.

O QUE DIZ A ECO101

De acordo com o Centro de Controle Operacional (CCO) da Eco101, uma carreta colidiu em um poste fora do trecho sob concessão. Os fios do poste estão sobre as pistas na BR 101, na altura do km 298. Equipes da concessionária foram acionadas para atendimento da ocorrência e a EDP está no local. O trecho na rodovia está totalmente interditado, por questões de segurança e, por isso, há registro de congestionamento no local. A ocorrência está em andamento.
Acidente em Viana Crédito: Reprodução
Acidente envolvendo rede de alta tensão elétrica  Crédito: Reprodução

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