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Em Anchieta

Carga de litros de óleo cai e interdita pista da BR 101 em Anchieta

Produtos caíram de uma carreta que transitava na rodovia na manhã desta segunda-feira (17); via segue com interdição no sentido norte para a limpeza da pista e o trafego no local está em pare e siga.

Publicado em 17 de Julho de 2023 às 11:33

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

17 jul 2023 às 11:33
Uma carga de litros de óleo de cozinha caiu de uma carreta no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Eco 101, que administra a via, não houve feridos, mas motoristas devem ter atenção ao passar pelo trecho porque a pista está interditada sentido Vitória para limpeza, com tráfego em sistema "Pare e Siga".
Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar detalhes sobre a dinâmica para a queda da carga. A ocorrência foi registrada às 8h25. O veículo não tombou, mas parte da carga foi ao chão e ficou espalhada na pista. Uma gravação de um motorista que passou pelo local é possível ver muitas caixas no canto da pista, com o produto derramado.
Carga de óleo cai na pista e interdita via na BR 101
Carga de óleo cai na pista e interdita via na BR 101 Crédito: Leitor| A Gazeta
Para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Procurada pela reportagem, o Iema informou que uma equipe do órgão foi enviada ao local, mas ainda não há detalhes sobre o ocorrido, se houve impactos ao meio ambiente.

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