Carga de litros de óleo cai e interdita pista da BR 101 em Anchieta

Uma carga de litros de óleo de cozinha caiu de uma carreta no km 350 da BR 101, em Anchieta, no Litoral Sul do Espírito Santo, na manhã desta segunda-feira (17). Segundo a Eco 101, que administra a via, não houve feridos, mas motoristas devem ter atenção ao passar pelo trecho porque a pista está interditada sentido Vitória para limpeza, com tráfego em sistema "Pare e Siga".
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) não soube informar detalhes sobre a dinâmica para a queda da carga. A ocorrência foi registrada às 8h25. O veículo não tombou, mas parte da carga foi ao chão e ficou espalhada na pista. Uma gravação de um motorista que passou pelo local é possível ver muitas caixas no canto da pista, com o produto derramado.
Para atendimento à ocorrência, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, viatura de inspeção e guincho), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
Procurada pela reportagem, o Iema informou que uma equipe do órgão foi enviada ao local, mas ainda não há detalhes sobre o ocorrido, se houve impactos ao meio ambiente.