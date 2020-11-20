Caminhão carregado de cerveja tomba em rodovia do ES

Um caminhão de cerveja perdeu o controle e tombou na manhã desta sexta-feira (20), na ES 490, rodovia que liga a BR 101, na Safra, em Itapemirim, ao município de Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo. A carga que estava em engradados ficou espalhada na pista.
O acidente aconteceu no trecho conhecido como Matinha, em Itapemirim, e o caminhão, com placa de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, saiu da pista e a cabine parou bem perto do barranco. A carga que ficou caída na pista interrompeu parte do trânsito e o fluxo de veículos ficou em apenas meia pista.
Segundo um motorista que passou pelo local e registrou um vídeo, algumas pessoas pararam os carros e foram até a carga em busca de garrafas que não tivessem quebradas. O motorista foi socorrido com ferimentos para um hospital da região.
Na manhã desta sexta, a Polícia Militar informou que uma viatura continuava no local para dar segurança ao trânsito e impedir eventuais tentativas de saque. O dono da carga está providenciando a remoção.