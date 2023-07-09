Camaro bate forte e derruba poste na Avenida Dante Michelini

O para-choque dianteiro do automóvel ficou bastante danificada e os agentes da Guarda de Trânsito da Capital recolheram o poste do meio da pista, como registrado pelas pessoas que passavam pelo trecho.

A corporação informou ainda que se deslocou até o local após receber um chamado. Durante o atendimento da ocorrência, o motorista foi orientado a registrar o fato pela internet, já que se tratava de um acidente sem vítimas.