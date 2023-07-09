Camaro bate forte e derruba poste na Avenida Dante Michelini

Um esportivo de luxo bateu contra um poste e o derrubou o devido à força do impacto, na noite desse sábado (08), na Avenida Dante Michelini, em Jardim Camburi, Vitória. Segundo a Polícia Militar, o condutor do veículo, do modelo Camaro, não ficou ferido.
O para-choque dianteiro do automóvel ficou bastante danificada e os agentes da Guarda de Trânsito da Capital recolheram o poste do meio da pista, como registrado pelas pessoas que passavam pelo trecho.
A corporação informou ainda que se deslocou até o local após receber um chamado. Durante o atendimento da ocorrência, o motorista foi orientado a registrar o fato pela internet, já que se tratava de um acidente sem vítimas.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas desse tipo de caso podem registrar a ocorrência pessoalmente em alguma delegacia ou por meio da Delegacia Online.