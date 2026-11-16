BR 101 será totalmente interditada em Ibiraçu nesta terça-feira (17)

A operação integra as obras de duplicação do subtrecho C da BR 101, entre os municípios de Ibiraçu e João Neiva. De acordo com a concessionária, a atividade seguirá critérios técnicos e protocolos de segurança.





Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, o serviço poderá ser cancelado e reprogramado. A Ecovias orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos, redobrarem a atenção ao passar pela região e respeitarem a sinalização e as instruções das equipes operacionais.