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Trânsito

BR 101 será totalmente interditada em Ibiraçu nesta terça-feira (17)

Bloqueio nos dois sentidos começa às 14h para detonação controlada de rochas durante obras de duplicação; não há previsão de liberação informada no material

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 17:06

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

16 nov 2026 às 17:06

A BR 101 será totalmente interditado nos dois sentidos, a partir das 14h desta terça-feira (17), no km 212, em Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo. A interrupção será necessária para a fragmentação controlada de rochas com uso de explosivos, como parte das obras de duplicação da rodovia.


Segundo a concessionária Ecovias Capixaba, responsável pela administração da via, poderá ser adotado o sistema de Pare e Siga, caso seja necessário, até a normalização do tráfego.

A operação integra as obras de duplicação do subtrecho C da BR 101, entre os municípios de Ibiraçu e João Neiva. De acordo com a concessionária, a atividade seguirá critérios técnicos e protocolos de segurança.

Em caso de chuva ou condições meteorológicas adversas, o serviço poderá ser cancelado e reprogramado. A Ecovias orienta os motoristas a planejarem seus deslocamentos, redobrarem a atenção ao passar pela região e respeitarem a sinalização e as instruções das equipes operacionais.

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor adjunto Erik Oakes.

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