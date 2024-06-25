Balança de Rio Novo do Sul aguarda liberação para voltar a funcionar Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul

A balança de Rio Novo do Sul , único ponto de pesagem de caminhões no trecho Sul da BR 101 , não está funcionando. Sem saber se os caminhões e carretas estão com excesso de carga, o risco de acidentes nas estradas aumenta.

De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, o posto de Rio Novo do Sul está temporariamente inoperante devido à manutenção e aferição dos equipamentos, realizadas na última sexta-feira (21).

“Após a conclusão dos trabalhos e com a autorização do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), a previsão é que o posto de Rio Novo do Sul volte a operar ainda nesta semana”, disse a concessionária.

Ainda segundo a Eco 101, a BR 101 possui quatro postos de pesagem veicular, localizados nas cidades de Linhares, Serra, Viana e Rio Novo do Sul. Os demais postos também passam regularmente por manutenção e aferição e estão em funcionamento.