Balança de Rio Novo do Sul aguarda liberação para voltar a funcionar

A balança de Rio Novo do Sul, único ponto de pesagem de caminhões no trecho Sul da BR 101, não está funcionando. Sem saber se os caminhões e carretas estão com excesso de carga, o risco de acidentes nas estradas aumenta.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, o posto de Rio Novo do Sul está temporariamente inoperante devido à manutenção e aferição dos equipamentos, realizadas na última sexta-feira (21).
“Após a conclusão dos trabalhos e com a autorização do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), a previsão é que o posto de Rio Novo do Sul volte a operar ainda nesta semana”, disse a concessionária.
Ainda segundo a Eco 101, a BR 101 possui quatro postos de pesagem veicular, localizados nas cidades de Linhares, Serra, Viana e Rio Novo do Sul. Os demais postos também passam regularmente por manutenção e aferição e estão em funcionamento.
Procurado, o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES), órgão delegado do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no Estado, disse que a estimativa é de que o certificado seja emitido até quinta-feira (27).