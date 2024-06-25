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Balança de Rio Novo do Sul aguarda liberação para voltar a funcionar

Ponto de pesagem de caminhões é o único no trecho Sul da BR 101 e está sem operar por conta da manutenção dos equipamentos, segundo a Eco101
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

25 jun 2024 às 15:04

Publicado em 25 de Junho de 2024 às 15:04

Balança de Rio Novo do Sul aguarda liberação para voltar a funcionar
Balança de Rio Novo do Sul aguarda liberação para voltar a funcionar Crédito: Luiz Gonçalves/TV Gazeta Sul
A balança de Rio Novo do Sul, único ponto de pesagem de caminhões no trecho Sul da BR 101, não está funcionando. Sem saber se os caminhões e carretas estão com excesso de carga, o risco de acidentes nas estradas aumenta.
De acordo com a Eco 101, concessionária que administra a rodovia federal, o posto de Rio Novo do Sul está temporariamente inoperante devido à manutenção e aferição dos equipamentos, realizadas na última sexta-feira (21).
“Após a conclusão dos trabalhos e com a autorização do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM), a previsão é que o posto de Rio Novo do Sul volte a operar ainda nesta semana”, disse a concessionária.
Ainda segundo a Eco 101, a BR 101 possui quatro postos de pesagem veicular, localizados nas cidades de Linhares, Serra, Viana e Rio Novo do Sul. Os demais postos também passam regularmente por manutenção e aferição e estão em funcionamento.
Procurado, o Instituto de Pesos e Medidas do Espírito Santo (Ipem-ES), órgão delegado do Instituto de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) no Estado, disse que a estimativa é de que o certificado seja emitido até quinta-feira (27).

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