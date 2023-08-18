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Susto e prejuízo

Árvore cai e destrói para-brisa de carro em Cachoeiro de Itapemirim

Ocorrência foi na tarde desta sexta-feira (18); De acordo com a Polícia Militar, ninguém se feriu
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

18 ago 2023 às 15:45

Publicado em 18 de Agosto de 2023 às 15:45

O para-brisa de um Corolla Cross ficou destruído após uma árvore cair nessa sexta-feira (18), em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente foi no bairro Amaral e, de acordo com a Polícia Militar, ninguém se feriu.
A PM informou que o próprio dono do carro entrou em contato por meio do Ciodes (190) e informou que uma árvore havia caído em cima do veículo. O solicitante informou que os danos foram apenas materiais e foi orientado a registrar o fato de forma online.
Aciden
Veículo ficou destruído após árvore cair na tarde desta sexta-feira (18) Crédito: Leitor | A Gazeta
Um morador, que prefere não se identificar, fez as imagens do veículo e passa pelo local todos os dias. Segundo ele, a árvore já estava com sinais de que iria cair. “Passo naquele local todos os dias para o trabalho e já havíamos notado que ela iria cair. Uma região de pedras e encostas e ainda colocam fogo. Tem um tempinho que esta árvore está tombada”, relata.
A Prefeitura de Cachoeiro foi procurada pela reportagem de A Gazeta, mas não retornou até a publicação do texto.

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