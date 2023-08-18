Árvore cai e destrói para-brisa de carro em Cachoeiro de Itapemirim

A PM informou que o próprio dono do carro entrou em contato por meio do Ciodes (190) e informou que uma árvore havia caído em cima do veículo. O solicitante informou que os danos foram apenas materiais e foi orientado a registrar o fato de forma online.

Um morador, que prefere não se identificar, fez as imagens do veículo e passa pelo local todos os dias. Segundo ele, a árvore já estava com sinais de que iria cair. “Passo naquele local todos os dias para o trabalho e já havíamos notado que ela iria cair. Uma região de pedras e encostas e ainda colocam fogo. Tem um tempinho que esta árvore está tombada”, relata.