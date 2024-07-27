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Dois acidentes

Após batida, motorista e motociclista são atropelados em Castelo

Motorista desceu para atender motociclista que havia batido na traseira do seu caminhão, quando ambos foram atingidos por uma caminhonete na ES 166
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

27 jul 2024 às 16:26

Publicado em 27 de Julho de 2024 às 16:26

Motociclista e motorista de caminhão são atropelados por caminhonete em Castelo
Motociclista e motorista de caminhão foram atingidos por caminhonete na ES 166, em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta
O motorista de um caminhão e um motociclista acabaram atropelados por uma caminhonete na manhã deste sábado (27), na Rodovia Pedro Cola, região de Crimeia, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, o motorista estava na ES 166, socorrendo o motociclista que havia acabado de bater na traseira do caminhão, quando houve o segundo acidente.
O passageiro do caminhão contou para a polícia que ele e o motorista subiam a serra de Castelo, em direção a Venda Nova do Imigrante, quando uma moto bateu na traseira do veículo de carga. 
Após a colisão, ele e o condutor desembarcaram para ajudar o motociclista. Neste momento, uma caminhonete que trafegava no mesmo sentido não parou e atropelou o motociclista, que estava no chão, além do motorista do caminhão. O veículo ainda bateu na lateral do caminhão, segundo o registro policial.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) esteve no local e socorreu o motorista do caminhão ao Hospital Municipal de Castelo. Já o motociclista foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não foi possível realizar o teste do etilômetro em ambos, segundo a polícia.
O motorista do carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A moto estava com o licenciamento vencido e foi guinchada. O motociclista também não era habilitado. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno da demanda. 

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