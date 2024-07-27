Após batida, motorista e motociclista são atropelados em Castelo

Motociclista e motorista de caminhão foram atingidos por caminhonete na ES 166, em Castelo Crédito: Leitor A Gazeta

O motorista de um caminhão e um motociclista acabaram atropelados por uma caminhonete na manhã deste sábado (27), na Rodovia Pedro Cola, região de Crimeia, em Castelo , no Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, o motorista estava na ES 166, socorrendo o motociclista que havia acabado de bater na traseira do caminhão, quando houve o segundo acidente.

O passageiro do caminhão contou para a polícia que ele e o motorista subiam a serra de Castelo, em direção a Venda Nova do Imigrante, quando uma moto bateu na traseira do veículo de carga.

Após a colisão, ele e o condutor desembarcaram para ajudar o motociclista. Neste momento, uma caminhonete que trafegava no mesmo sentido não parou e atropelou o motociclista, que estava no chão, além do motorista do caminhão. O veículo ainda bateu na lateral do caminhão, segundo o registro policial.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) esteve no local e socorreu o motorista do caminhão ao Hospital Municipal de Castelo. Já o motociclista foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não foi possível realizar o teste do etilômetro em ambos, segundo a polícia.