Após batida, motorista e motociclista são atropelados em Castelo

O motorista de um caminhão e um motociclista acabaram atropelados por uma caminhonete na manhã deste sábado (27), na Rodovia Pedro Cola, região de Crimeia, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo registro da Polícia Militar, o motorista estava na ES 166, socorrendo o motociclista que havia acabado de bater na traseira do caminhão, quando houve o segundo acidente.
O passageiro do caminhão contou para a polícia que ele e o motorista subiam a serra de Castelo, em direção a Venda Nova do Imigrante, quando uma moto bateu na traseira do veículo de carga.
Após a colisão, ele e o condutor desembarcaram para ajudar o motociclista. Neste momento, uma caminhonete que trafegava no mesmo sentido não parou e atropelou o motociclista, que estava no chão, além do motorista do caminhão. O veículo ainda bateu na lateral do caminhão, segundo o registro policial.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) esteve no local e socorreu o motorista do caminhão ao Hospital Municipal de Castelo. Já o motociclista foi levado para a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Não foi possível realizar o teste do etilômetro em ambos, segundo a polícia.
O motorista do carro fez o teste do etilômetro, que deu negativo. A moto estava com o licenciamento vencido e foi guinchada. O motociclista também não era habilitado. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem, mas ainda não houve retorno da demanda.