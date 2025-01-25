Acidente termina em confusão e até ameaça com canivete na Praia da Costa

(confira acima). Uma batida no cruzamento da Rua Castelo Branco com a Avenida Hugo Musso, na Praia da Costa , em Vila Velha , terminou em confusão na tarde deste sábado (25). Durante a briga, um dos envolvidos chegou a pegar um canivete e ir atrás do outro condutor, um motorista de aplicativo

A repórter Vivia Lima, da TV Gazeta, conversou com Ricardo Braz, motorista de aplicativo envolvido na ocorrência. Segundo ele, o acidente aconteceu quando um outro veículo colidiu com a traseira de seu carro enquanto ele aguardava o sinal abrir. A discussão já começou quando os motoristas desceram do carro para olhar os danos, e piorou quando Ricardo perguntou se o outro condutor havia bebido.

"Ele veio falar comigo e eu perguntei: 'O senhor bebeu? O senhor está bêbado'. Foi aí que ele começou a me xingar e colocar o dedo na minha cara", disse o motorista de aplicativo. A partir daí, de acordo com Ricardo, o outro motorista começou a tentar agredi-lo.

"Ele tentou me dar um chute. Eu recuei, levantei a perna dele e dei uma rasteira nele. Ele caiu e o imobilizei. Aí eu falei: 'Está vendo? Não deu para você. Eu podia te arrebentar todo, você está imobilizado e bêbado. Fica quieto'. Vieram e me tiraram de cima dele", detalhou Ricardo. Depois dessa queda, o homem teria ficado com escoriações em um dos braços.

Canivete

Após ser imobilizado, segundo o motorista de aplicativo, o outro condutor buscou um canivete e começou a correr atrás de Ricardo. A passageira que estava no carro de aplicativo disse que, nesse momento, quem estava perto se desesperou.

"Começou aquela gritaria, porque todo mundo começou a falar: 'Chama a polícia! Chama a polícia, porque ele vai matar o cara'. O cara ficou correndo atrás dele com canivete e ele (Ricardo) se desvencilhando correndo", disse a passageira, que preferiu não se identificar.

Ainda de acordo com o motorista de aplicativo, apesar da confusão, a batida em si não resultou em grandes danos aos veículos. "Se ele tivesse dado uma ré, a gente ia ver que não era um dano para que a gente ficasse discutindo", afirmou.

A TV Gazeta tentou conversar com o advogado do outro condutor envolvido, mas ele preferiu não se pronunciar.

O que disse o outro motorista

Para a Polícia Militar, o motorista do outro veículo relatou que, após a colisão, teria saído do carro na intenção de resolver a situação no local, porém, segundo ele, o outro condutor não se mostrou interessado em resolver o ocorrido de forma passiva e teria o agredido com um tapa no rosto.

Essa versão, de acordo com a PM, foi negada pela passageira do motorista de aplicativo e também por funcionárias de um estabelecimento nas proximidades. "Foi verificado que o condutor do Strada apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora, porém negou que tivesse feito uso de bebida alcoólica. Ele também negou que tivesse usado um canivete. O homem fez o teste do etilômetro que deu positivo. Ele foi encaminhado para a 2ª Delegacia Regional. O resultado do teste do outro motorista foi negativo", informou a corporação.