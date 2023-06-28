Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida em rodovia de Itapemirim

Acidente entre dois carros e um caminhão deixa uma pessoa morta em Itapemirim Crédito: Reprodução - Redes Sociais

Um acidente envolvendo três veículos na ES 490, na altura de Campo Acima, em Itapemirim , no Litoral Sul do Espírito Santo, matou uma pessoa e deixou outra ferida na noite da última terça-feira (27). As causas da batida não foram informadas, nem identificação das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu entre dois carros – um Volkswagen Gol e um Chevrolet Agile – e um caminhão. As vítimas estavam Gol, um homem e uma mulher que ficaram feridos e foram levados por uma ambulância particular para o Pronto Atendimento de Marataízes. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade, mas a PM não detalhou quem faleceu.

Ainda conforme a corporação, o motorista do Agile estava com a CNH cassada, e os outros condutores estavam devidamente habilitados.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.