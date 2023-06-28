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Dois carros e um caminhão

Acidente mata uma pessoa e deixa outra ferida em rodovia de Itapemirim

Um homem e uma mulher, que estavam em um dos carros, ficaram feridos e foram levados para o Pronto Atendimento de Marataízes; um deles não resistiu aos ferimentos
Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

28 jun 2023 às 13:33

Publicado em 28 de Junho de 2023 às 13:33

Acidente entre dois carros e um caminhão deixa uma pessoa morta em Itapemirim
Acidente entre dois carros e um caminhão deixa uma pessoa morta em Itapemirim Crédito: Reprodução - Redes Sociais
Um acidente envolvendo três veículos na ES 490, na altura de Campo Acima, em Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, matou uma pessoa e deixou outra ferida na noite da última terça-feira (27). As causas da batida não foram informadas, nem identificação das vítimas.
De acordo com a Polícia Militar, o acidente envolveu entre dois carros – um Volkswagen Gol e um Chevrolet Agile – e um caminhão. As vítimas estavam Gol, um homem e uma mulher que ficaram feridos e foram levados por uma ambulância particular para o Pronto Atendimento de Marataízes. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade, mas a PM não detalhou quem faleceu.
Ainda conforme a corporação, o motorista do Agile estava com a CNH cassada, e os outros condutores estavam devidamente habilitados.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil disse, por nota, que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
A Polícia Civil disse ainda que o motorista do Agile, um homem de 28 anos, foi conduzido à Delegacia Regional de Itapemirim onde foi ouvido e liberado após a autoridade policial entender que não haviam elementos suficientes para lavrar auto de prisão em flagrante naquele momento. O caso seguirá sob investigação.  

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