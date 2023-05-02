Acidente mata mulher e deixa homem ferido na BR 262 em Ibatiba

Uma mulher de 59 anos morreu e um homem ficou ferido em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e um carro na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Estado, na tarde dessa segunda-feira (1º). A vítima estava na garupa do veículo, e chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital. O motociclista, de 61 anos, foi socorrido e está em estado grave. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da batida (veja acima).