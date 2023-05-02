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Entre moto e carro

Acidente mata mulher e deixa homem ferido na BR 262 em Ibatiba

Colisão ocorreu na tarde desta segunda-feira (1°); segundo a PRF, um Ford Ka atingiu a Honda NXR 160 quando estava cruzando a rodovia
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

02 mai 2023 às 09:40

Publicado em 02 de Maio de 2023 às 09:40

Uma mulher de 59 anos morreu e um homem ficou ferido em um acidente envolvendo a moto em que eles estavam e um carro na BR 262, em Ibatiba, no Sul do Estado, na tarde dessa segunda-feira (1º). A vítima estava na garupa do veículo, e chegou a ser socorrida, mas faleceu a caminho do hospital. O motociclista, de 61 anos, foi socorrido e está em estado grave. Um vídeo de câmera de segurança mostra o momento da batida (veja acima).
O acidente ocorreu no km 176 da BR 262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o carro – um Ford Ka – estava no acostamento e, ao tentar cruzar a rodovia, acabou atingindo a moto – uma Honda NXR 160. O motorista do automóvel, um jovem de 25 anos, não se feriu.
Acidente Ibatiba
Acidente foi na tarde desta segunda-feira (1). Crédito: Divulgação/PRF
A reportagem procurou a Polícia Civil para ter mais informações sobre o atendimento à ocorrência, já que foi registrada uma morte, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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Acidente BR 262 Ibatiba
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