Acidente entre três veículos complica trânsito na BR 101 em Fundão

Um acidente envolvendo um carro, uma picape e uma carreta deixou o trânsito lento nas proximidades do local da colisão, no km 228,8 da BR 101, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (16). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que pelo menos um dos automóveis ficou capotado e a carreta, tombada na pista. Nove pessoas estavam dos veículos, mas não houve feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma das pistas no sentido Ibiraçu chegou ser interditada e o tráfego havia sido desviado para o acostamento no sentido Serra. Às 12:46, a rodovia foi totalmente liberada.
Uma pessoa que passava pelo local gravou um vídeo dizendo que um veículo Hyundai ix35 teria colidido com uma picape Fiat Strada que, por sua vez, teria batido na carreta. Ele também fala de outro veículo, uma caminhonete Fiat Rampage, mas não fica claro se ele também estaria envolvido na colisão. Segundo a Ecovias 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, apenas uma picape, um carro e a carreta estariam envolvidos.
"De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, às 09:16 desta quarta-feira (16), uma colisão traseira envolvendo dois carros e um caminhão foi registrada no quilômetro 228,8 da BR-101, em Fundão. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (ambulância, guincho e veículo de inspeção), além da PRF e da PM. As nove vítimas não se feriram", informou a concessionária.