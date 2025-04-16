Acidente entre três veículos complica trânsito na BR 101 em Fundão

Uma pessoa que passava pelo local gravou um vídeo dizendo que um veículo Hyundai ix35 teria colidido com uma picape Fiat Strada que, por sua vez, teria batido na carreta. Ele também fala de outro veículo, uma caminhonete Fiat Rampage, mas não fica claro se ele também estaria envolvido na colisão. Segundo a Ecovias 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, apenas uma picape, um carro e a carreta estariam envolvidos.