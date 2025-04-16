Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Colisão

Acidente entre três veículos complica trânsito na BR 101 em Fundão

Uma carreta envolvida na batida tombou, e uma picape capotou após a colisão, mas as nove pessoas que estavam nos veículos e em um carro não se feriram, segundo a PRF

Publicado em 16 de Abril de 2025 às 11:53

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

16 abr 2025 às 11:53
Um acidente envolvendo um carro, uma picape e uma carreta deixou o trânsito lento nas proximidades do local da colisão, no km 228,8 da BR 101, em Fundão, na manhã desta quarta-feira (16). Imagens enviadas por leitores de A Gazeta mostram que pelo menos um dos automóveis ficou capotado e a carreta, tombada na pista. Nove pessoas estavam dos veículos, mas não houve feridos, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF). Uma das pistas no sentido Ibiraçu chegou ser interditada e o tráfego havia sido desviado para o acostamento no sentido Serra. Às 12:46, a rodovia foi totalmente liberada.
Uma pessoa que passava pelo local gravou um vídeo dizendo que um veículo Hyundai ix35 teria colidido com uma picape Fiat Strada que, por sua vez, teria batido na carreta. Ele também fala de outro veículo, uma caminhonete Fiat Rampage, mas não fica claro se ele também estaria envolvido na colisão. Segundo a Ecovias 101, concessionária que administra a BR 101 no Espírito Santo, apenas uma picape, um carro e a carreta estariam envolvidos. 
Acidente entre dois carros e um caminhão na BR 101
Acidente entre dois carros e um caminhão na BR 101 Crédito: Leitor | A Gazeta
"De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias 101, às 09:16 desta quarta-feira (16), uma colisão traseira envolvendo dois carros e um caminhão foi registrada no quilômetro 228,8 da BR-101, em Fundão. Para atendimento, foram acionados os recursos da concessionária (ambulância, guincho e veículo de inspeção), além da PRF e da PM. As nove vítimas não se feriram", informou a concessionária.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

BR 101 Polícia Rodoviária Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados