Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Guriri, São Mateus

Duas pessoas que estavam em uma moto ficaram gravemente feridas após se envolverem em um grave acidente na rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (29). Conforme a Polícia Militar, o motociclista e a pessoa da garupa foram socorridos para o Hospital Roberto Silvares, no município.
Imagens mostram o momento em que o carro seguia pela estrada e, em seguida, fez uma conversão à esquerda, em um trecho de faixa contínua. A moto seguia na direção contrária, não conseguiu frear e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. O motociclista foi socorrido em estado grave. Já o carona está com suspeita de fratura na perna esquerda.
A PM fez a consulta e não localizou o registro de habilitação no nome do motociclista. O motorista do carro não teve lesões. Ele foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus para prestar esclarecimentos.
Segundo a Polícia Civil, o motorista de 66 anos foi ouvido e liberado conforme o Código de Trânsito Brasileiro, por permanecer no local do acidente. Segundo a nota da corporação, não havia indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante. O caso vai seguir sob investigação.