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Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Guriri, São Mateus

Segundo a Polícia Militar, o condutor da moto foi socorrido em estado grave, e a pessoa que estava na garupa tem suspeita de fratura na perna direita
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

30 out 2023 às 13:43

Publicado em 30 de Outubro de 2023 às 13:43

Rodovia onde aconteceu o acidente, em Guriri
Rodovia onde aconteceu o acidente, em Guriri Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Duas pessoas que estavam em uma moto ficaram gravemente feridas após se envolverem em um grave acidente na rodovia Othovarino Duarte Santos, em Guriri, litoral de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na noite de domingo (29). Conforme a Polícia Militar, o motociclista e a pessoa da garupa foram socorridos para o Hospital Roberto Silvares, no município.
Imagens mostram o momento em que o carro seguia pela estrada e, em seguida, fez uma conversão à esquerda, em um trecho de faixa contínua. A moto seguia na direção contrária, não conseguiu frear e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. O motociclista foi socorrido em estado grave. Já o carona está com suspeita de fratura na perna esquerda.
A PM fez a consulta e não localizou o registro de habilitação no nome do motociclista. O motorista do carro não teve lesões. Ele foi encaminhado para a Delegacia de São Mateus para prestar esclarecimentos.
Segundo a Polícia Civil, o motorista de 66 anos foi ouvido e liberado conforme o Código de Trânsito Brasileiro, por permanecer no local do acidente. Segundo a nota da corporação, não havia indícios de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante. O caso vai seguir sob investigação.

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