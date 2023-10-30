Acidente entre moto e carro deixa dois feridos em Guriri, São Mateus

Imagens mostram o momento em que o carro seguia pela estrada e, em seguida, fez uma conversão à esquerda, em um trecho de faixa contínua. A moto seguia na direção contrária, não conseguiu frear e tentou desviar, mas não conseguiu evitar a batida. O motociclista foi socorrido em estado grave. Já o carona está com suspeita de fratura na perna esquerda.