Acidente entre carro e caminhão mata três pessoas em Cachoeiro

Três pessoas morreram em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão-baú na tarde desta quinta-feira (19), no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A pista da BR 482, conhecida como rodovia Cachoeiro x Safra, ficou interditada nos dois sentidos para o trabalho da perícia, mas foi liberada por volta de 15h30. Devido à interdição, houve congestionamento de mais de seis quilômetros no trânsito.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 13h15. De acordo com informações apuradas no local pela repórter da TV Gazeta Sul, Pricieli Venturini, o carro teria saído do pátio de uma empresa que fica às margens da via e entrado na pista. Um caminhão-baú, que estava carregado com verduras e seguia no sentido Cachoeiro x Safra, atingiu o veículo.
No caminhão-baú estavam um ajudante e o motorista de 31 anos, que não quis conceder entrevista, mas disse à reportagem que tentou desviar do carro e não conseguiu. Eles não se feriram.
Com o impacto da batida, morreram três pessoas que estavam no carro. Uma mulher identificada como Dorcas Batista Brandão, de 59 anos, e um homem, Izamith Marvila Cassimiro, de 58, morreram no local do acidente, e Sebastião Luiz Togneri, de 67 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu após dar entrada na unidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas, que ficaram presas às ferragens.
A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
Atualização
19/08/2021 - 5:58
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que a pessoa socorrida para o hospital, que também estava no carro de passeio, morreu após dar entrada na unidade. A PM também revelou a identificação da vítima. As informações foram atualizadas no texto e no título.