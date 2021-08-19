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Na BR 482

Acidente entre carro e caminhão mata três pessoas em Cachoeiro

O carro teria saído do pátio de uma empresa às margens da via e entrado na pista, sendo atingido pelo caminhão-baú na tarde desta quinta-feira (19)

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 15:59

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

19 ago 2021 às 15:59
Dorcas Batista Brandão, de 59 anos e Izamith Marvila Cassimiro, de 58 anos morreram no local do acidente
Dorcas Batista Brandão, de 59 anos, e Izamith Marvila Cassimiro, de 58,morreram no local do acidente Crédito: Reprodução
Três pessoas morreram em um acidente entre um carro de passeio e um caminhão-baú  na tarde desta quinta-feira (19), no bairro União, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A pista da BR 482, conhecida como rodovia Cachoeiro x Safra, ficou interditada nos dois sentidos para o trabalho da perícia, mas foi liberada por volta de 15h30. Devido à interdição, houve congestionamento de mais de seis quilômetros no trânsito.
Segundo a Polícia Militar, a batida aconteceu por volta das 13h15. De acordo com informações apuradas no local pela repórter da TV Gazeta Sul, Pricieli Venturini, o carro teria saído do pátio de uma empresa que fica às margens da via e entrado na pista. Um caminhão-baú, que estava carregado com verduras e seguia no sentido Cachoeiro x Safra, atingiu o veículo.
No  caminhão-baú estavam um ajudante e o motorista de 31 anos, que não quis conceder entrevista, mas disse à reportagem que tentou desviar do carro e não conseguiu. Eles não se feriram. 
Acidente entre caminhão e carro em Cachoeiro de Itapemirim
Acidente entre caminhão e carro em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Reprodução/ redes sociais
Com o impacto da batida, morreram três pessoas que estavam no carro. Uma mulher identificada como Dorcas Batista Brandão, de 59 anos, e um homem, Izamith Marvila Cassimiro, de 58, morreram no local do acidente, e Sebastião Luiz Togneri, de 67 anos, chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim, mas morreu após dar entrada na unidade. O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar as vítimas, que ficaram presas às ferragens.
A Polícia Civil foi acionada para realizar a perícia e os corpos serão encaminhados ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.  

Atualização

19/08/2021 - 5:58
Após a publicação desta matéria, a Polícia Militar informou que a pessoa socorrida para o hospital, que também estava no carro de passeio, morreu após dar entrada na unidade. A PM também revelou a identificação da vítima. As informações foram atualizadas no texto e no título.

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