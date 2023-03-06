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Acidente entre carro da Câmara de Montanha e moto deixa um ferido na ES 130

Acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (6). O motociclista, de 44 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus

Publicado em 06 de Março de 2023 às 17:00

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

06 mar 2023 às 17:00
Acidente entre carro da Câmara de Montanha e moto deixa um ferido na ES 130
Acidente entre carro da Câmara de Montanha e moto deixa um ferido na ES 130 Crédito: Leitor | A Gazeta
Um carro da Câmara Municipal de Montanha se envolveu em um acidente com uma moto na tarde desta segunda-feira (6), no trevo da ES 130, em Montanha, no Norte do Espírito Santo. O motociclista, de 44 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.
Segundo informações da Câmara de Vereadores, no carro estavam duas pessoas — o motorista e a assessora parlamentar da Vereadora Maine Brito — que não ficaram feridas. O veículo estava retornando da cidade de São Mateus, após cumprir uma agenda de reunião da parlamentar, quando o acidente ocorreu.
O trevo onde aconteceu o acidente faz cruzamento com a ES 209, que liga Montanha com o distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário. A moto teria colidido com a lateral do carro.
De acordo com a Câmara, o motociclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital. O homem teve ferimentos na cabeça.
A Câmara informou que o presidente da Casa, Clebio Maciel Raulino, foi até o local do acidente e também ao hospital para obter informações, e que também foi feito o contato com os familiares do motociclista e informado o seu estado de saúde do momento.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Militar para saber mais informações sobre a dinâmica do acidente. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.

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