Acidente entre carro da Câmara de Montanha e moto deixa um ferido na ES 130 Crédito: Leitor | A Gazeta

Um carro da Câmara Municipal de Montanha se envolveu em um acidente com uma moto na tarde desta segunda-feira (6), no trevo da ES 130, em Montanha , no Norte do Espírito Santo . O motociclista, de 44 anos, ficou ferido e precisou ser socorrido para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus.

Segundo informações da Câmara de Vereadores, no carro estavam duas pessoas — o motorista e a assessora parlamentar da Vereadora Maine Brito — que não ficaram feridas. O veículo estava retornando da cidade de São Mateus, após cumprir uma agenda de reunião da parlamentar, quando o acidente ocorreu.

O trevo onde aconteceu o acidente faz cruzamento com a ES 209, que liga Montanha com o distrito de Cristal do Norte, em Pedro Canário. A moto teria colidido com a lateral do carro.

De acordo com a Câmara, o motociclista foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital. O homem teve ferimentos na cabeça.

A Câmara informou que o presidente da Casa, Clebio Maciel Raulino, foi até o local do acidente e também ao hospital para obter informações, e que também foi feito o contato com os familiares do motociclista e informado o seu estado de saúde do momento.