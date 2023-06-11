Acidente deixa um morto e um ferido na BR 101 em Conceição da Barra

A Gazeta também demandou a Eco101, que, em nota, informou que o tombamento envolvendo o caminhão foi registrado às 5h47. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.

Ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o irmão do motorista do caminhão disse que ele teve arranhões e foi levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus. O caminhão saiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e transportava uma carga de granito para Fortaleza, no Estado do Ceará.