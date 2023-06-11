Acidente deixa um morto e um ferido na BR 101 em Conceição da Barra

Um homem de 41 anos, identificado como Odair Jose dos Santos, morreu atropelado por um caminhão de carga no km 45 da BR 101, Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no início da manhã deste domingo (11). O motorista do veículo capotou após o atropelamento e ficou ferido, sendo socorrido e levado para um hospital da região. No trecho, o trânsito segue com desvio nos dois sentidos da pista.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão tentou desviar do pedestre na rodovia, mas não teve tempo hábil e acabou atropelamento o homem. Após o atropelamento, o veículo tombou na pista. A ocorrência segue em andamento. Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, e da PRF estão no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. E destacou que as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.
A Gazeta também demandou a Eco101, que, em nota, informou que o tombamento envolvendo o caminhão foi registrado às 5h47. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção.
Ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o irmão do motorista do caminhão disse que ele teve arranhões e foi levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus. O caminhão saiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e transportava uma carga de granito para Fortaleza, no Estado do Ceará.
Correção
11/06/2023 - 7:30
A primeira versão deste texto dizia que o homem atropelado era andarilho, informação que a família nega. Diante disso, o texto foi corrigido.