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Envolvendo caminhão

Acidente deixa um morto e um ferido na BR 101 em Conceição da Barra

Condutor de caminhão atingiu um homem de 41 anos e capotou com veículo ao tentar evitar atropelamento na manhã deste domingo (11), no km 45 da rodovia no Norte do Espírito Santo
Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

11 jun 2023 às 09:47

Publicado em 11 de Junho de 2023 às 09:47

Caminhão capotado após acidente na BR 101 Norte, em Conceição da Barra
Caminhão capotado após acidente na BR 101 Norte, em Conceição da Barra Crédito: Divulgação/PRF
Um homem de 41 anos, identificado como Odair Jose dos Santos, morreu atropelado por um caminhão de carga no km 45 da BR 101, Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, no início da manhã deste domingo (11). O motorista do veículo capotou após o atropelamento e ficou ferido, sendo socorrido e levado para um hospital da região. No trecho, o trânsito segue com desvio nos dois sentidos da pista. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão tentou desviar do pedestre na rodovia, mas não teve tempo hábil e acabou atropelamento o homem. Após o atropelamento, o veículo tombou na pista. A ocorrência segue em andamento. Equipes da Eco101, concessionária que administra a via, e da PRF estão no local. A perícia da Polícia Civil também foi acionada.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. E destacou que as circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pela Delegacia de Polícia de Conceição da Barra.
A cabine do caminhão ficou destruída após capotar na BR 101 Norte
A cabine do caminhão ficou destruída após o capotamento na BR 101 Norte Crédito: Cristian Miranda/TV Gazeta Norte
O caminhão transportava uma carga de granito, que ficou tombada na pista
O caminhão transportava uma carga de granito, que ficou tombada na pista Crédito: Divulgação/ECO 101
A Gazeta também demandou a Eco101, que, em nota, informou que o tombamento envolvendo o caminhão foi registrado às 5h47. Para atendimento foram acionados recursos da concessionária, como ambulância, guincho e viatura de inspeção. 
Ao repórter Cristian Miranda, da TV Gazeta Norte, o irmão do motorista do caminhão disse que ele teve arranhões e foi levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares (HRAS), em São Mateus. O caminhão saiu de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, e transportava uma carga de granito para Fortaleza, no Estado do Ceará.

Correção

11/06/2023 - 7:30
A primeira versão deste texto dizia que o homem atropelado era andarilho, informação que a família nega. Diante disso, o texto foi corrigido.

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