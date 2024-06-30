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Sentido Vitória

Acidente com motos deixa feridos e trava trânsito na Terceira Ponte

Um dos motociclistas teve ferimentos nas duas pernas e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jun 2024 às 19:44

Publicado em 30 de Junho de 2024 às 19:44

Acidente na Terceira Ponte interrompeu a via sentido Vila Velha a Vitória
Acidente na Terceira Ponte interrompeu a via sentido Vila Velha a Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais
Uma batida entre várias motocicletas deixou duas pessoas feridas a travou o trânsito na Terceira Ponte, na tarde deste domingo (30). Um dos motociclistas precisou ser levado para o hospital devido a ferimentos nas duas pernas. 
O acidente aconteceu por volta das 15h e chegou a interditar duas pistas da via, no sentido Vitória. O tráfego foi totalmente liberado cerca de uma hora depois. Segundo a Polícia Militar, uma motocicleta apresentou superaquecimento e o condutor parou o veículo no lado direito da via exclusiva.
Alguns amigos que estavam em outras motocicletas pararam para ajudar. Apesar de terem sinalizando o local enquanto esperavam o guincho, um outro motociclista colidiu com uma das motos paradas, perdeu o controle e atingiu dois homens que estavam sinalizando o local.
Um dos motociclistas teve ferimentos nas duas pernas e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Outro teve lesões parciais, não sendo necessário socorro a um hospital. Os veículos envolvidos foram removidos pela Ceturb, que administra a via.

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