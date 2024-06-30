Acidente com motos deixa feridos e trava trânsito na Terceira Ponte

Acidente na Terceira Ponte interrompeu a via sentido Vila Velha a Vitória Crédito: Reprodução | Redes Sociais

Uma batida entre várias motocicletas deixou duas pessoas feridas a travou o trânsito na Terceira Ponte, na tarde deste domingo (30). Um dos motociclistas precisou ser levado para o hospital devido a ferimentos nas duas pernas.

O acidente aconteceu por volta das 15h e chegou a interditar duas pistas da via, no sentido Vitória. O tráfego foi totalmente liberado cerca de uma hora depois. Segundo a Polícia Militar, uma motocicleta apresentou superaquecimento e o condutor parou o veículo no lado direito da via exclusiva.

Alguns amigos que estavam em outras motocicletas pararam para ajudar. Apesar de terem sinalizando o local enquanto esperavam o guincho, um outro motociclista colidiu com uma das motos paradas, perdeu o controle e atingiu dois homens que estavam sinalizando o local.