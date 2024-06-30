Acidente com motos deixa feridos e trava trânsito na Terceira Ponte

Uma batida entre várias motocicletas deixou duas pessoas feridas a travou o trânsito na Terceira Ponte, na tarde deste domingo (30). Um dos motociclistas precisou ser levado para o hospital devido a ferimentos nas duas pernas.
O acidente aconteceu por volta das 15h e chegou a interditar duas pistas da via, no sentido Vitória. O tráfego foi totalmente liberado cerca de uma hora depois. Segundo a Polícia Militar, uma motocicleta apresentou superaquecimento e o condutor parou o veículo no lado direito da via exclusiva.
Alguns amigos que estavam em outras motocicletas pararam para ajudar. Apesar de terem sinalizando o local enquanto esperavam o guincho, um outro motociclista colidiu com uma das motos paradas, perdeu o controle e atingiu dois homens que estavam sinalizando o local.
Um dos motociclistas teve ferimentos nas duas pernas e foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Outro teve lesões parciais, não sendo necessário socorro a um hospital. Os veículos envolvidos foram removidos pela Ceturb, que administra a via.