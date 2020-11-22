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No sentido ES-MG

Acidente com carreta interdita trecho da BR 262, em Ibatiba

Veículo, que tombou no km 149 da BR-262, estaria transportando carga de papel higiênico; uma pessoa se feriu e foi socorrida para o pronto atendimento da cidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2020 às 15:09

Publicado em 22 de Novembro de 2020 às 15:09

Trecho da BR-262 é interditado após acidente
Trecho da BR-262 é interditado após acidente Crédito: Divulgação/PRF-ES
Uma carreta tombou no km 149 da BR-262, entre Ibatiba Muniz Freire, no Sul do Estado, no início da tarde deste domingo (22). De acordo com testemunhas, o veículo estaria transportando uma carga de papel higiênico.
Em função do acidente, a pista chegou a ser parcialmente interditada no sentido Venda Nova do Imigrante (ES)-Belo Horizonte (MG), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). Uma vítima foi socorrida para o Pronto Atendimento de Ibatiba.
Por volta das 15h20, a pista foi totalmente liberada, após destombamento do veículo.

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