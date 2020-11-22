Acidente com carreta interdita trecho da BR 262, em Ibatiba

Uma carreta tombou no km 149 da BR-262, entre Ibatiba e Muniz Freire, no Sul do Estado, no início da tarde deste domingo (22). De acordo com testemunhas, o veículo estaria transportando uma carga de papel higiênico.
Em função do acidente, a pista chegou a ser parcialmente interditada no sentido Venda Nova do Imigrante (ES)-Belo Horizonte (MG), segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES). Uma vítima foi socorrida para o Pronto Atendimento de Ibatiba.
Por volta das 15h20, a pista foi totalmente liberada, após destombamento do veículo.