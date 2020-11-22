Acidente com carreta interdita trecho da BR 262, em Ibatiba

13h20 - Boa tarde! Em Ibatiba/ES, no km 149 da BR 262, uma carreta tombou sobre a rodovia interditando parcialmente a pista no sentido Venda Nova - Belo Horizonte. Não há previsão de liberação. Uma vítima foi socorrida para o PA de Ibatiba. pic.twitter.com/fxGBgORy3d