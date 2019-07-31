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Acidente

Vídeo: carro cai de ponte após rodar na pista no Sul do ES

Acidente ocorreu no limite entre os municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte

Publicado em 

31 jul 2019 às 19:10

Publicado em 31 de Julho de 2019 às 19:10

 
Um motorista perdeu o controle da direção do carro e acabou caindo dentro de um córrego na tarde desta quarta-feira (31). A cena chamou a atenção de quem passava pela ponte de Barro Alegre, entre os municípios de Apiacá e Bom Jesus do Norte, região Sul do Espírito Santo. Por sorte, os dois ocupantes do veículo não se feriram.
O acidente aconteceu na ES 297 por volta das 14h30. De acordo com a Polícia Militar, que esteve no local, o motorista teria rodado na pista antes de cair no post.
Um guincho foi acionado para a retirada do veículo.
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