Ventania destelha casa em Alegre

Ventos fortes e chuva destelharam um telhado de uma casa em, região do Caparaó, no final da tarde desta segunda-feira (28). Segundo o, ninguém ficou ferido no acidente. A estrutura está apoiada sobre o teto de outra casa.

O registro foi feito pelo internauta Paulo Marcos. De acordo com os militares, que foram acionados pelado município, eles receberam o chamado por volta das 17h, em Morro do Sapo, bairro Vila do Sul, em Alegre.

Uma das partes da armação do telhado de zinco se soltou e ameaçava cair na rua. Por segurança, o local foi interditado e a energia cortada para a retirada da estrutura. A estratégia inicial dos bombeiros é serrar partes do telhado para soltar o telhado.