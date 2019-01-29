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Chuva

Ventania destelha casa em Alegre

Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 jan 2019 às 22:09

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 22:09

Ventos fortes e chuva destelharam um telhado de uma casa em Alegre, região do Caparaó, no final da tarde desta segunda-feira (28). Segundo o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido no acidente. A estrutura está apoiada sobre o teto de outra casa.
O registro foi feito pelo internauta Paulo Marcos. De acordo com os militares, que foram acionados pela Defesa Civil do município, eles receberam o chamado por volta das 17h, em Morro do Sapo, bairro Vila do Sul, em Alegre.
Uma das partes da armação do telhado de zinco se soltou e ameaçava cair na rua. Por segurança, o local foi interditado e a energia cortada para a retirada da estrutura. A estratégia inicial dos bombeiros é serrar partes do telhado para soltar o telhado.
> Após calorão, chove granizo em Castelo

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