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Destruição

Vândalos destroem árvore de Natal de Afonso Cláudio

A árvore será montada novamente neste sábado (15)

Publicado em 14 de Dezembro de 2018 às 14:15

Publicado em 

14 dez 2018 às 14:15
Vândalos destroem árvore de natal de Afonso Cláudio Crédito: Internauta Gazeta Online
A árvore de Natal da Praça Adherbal Galvão, no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana, foi destruída por um ato de vandalismo na madrugada desta sexta-feira (14). Testemunhas afirmam que um grupo de jovens, aparentemente alcoolizados, executaram a ação de vandalismo.
A prefeitura de Afonso Cláudio informou, por meio de nota, que está tomando as devidas providências junto à polícia. Foi registrado Boletim de Ocorrência e os culpados já estão sendo identificados para que sejam devidamente punidos e arquem com os prejuízos.
> Moradores de rua ganham ceia de natal em Jardim da Penha
A árvore foi projetada pela artista plástica Fátima Petroleto. Ela disse que a reconstrução da árvore começa neste sábado (15). “Fiquei muito chocada com este ato de vandalismo. A primeira sensação é de muita tristeza. Trabalhamos muito a noite inteira, debaixo de sol quente e vem uma pessoa e destrói. É doído. Agora vem o trabalho de reconstrução. Vamos começar a trabalhar amanhã (sábado)”, lamentou.
Fátima ainda disse que as luzes da árvore foram colocadas por voluntários há aproximadamente duas semanas.
 

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