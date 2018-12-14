Vândalos destroem árvore de Natal de Afonso Cláudio

A prefeitura de Afonso Cláudio informou, por meio de nota, que está tomando as devidas providências junto à polícia. Foi registrado Boletim de Ocorrência e os culpados já estão sendo identificados para que sejam devidamente punidos e arquem com os prejuízos.

A árvore foi projetada pela artista plástica Fátima Petroleto. Ela disse que a reconstrução da árvore começa neste sábado (15). “Fiquei muito chocada com este ato de vandalismo. A primeira sensação é de muita tristeza. Trabalhamos muito a noite inteira, debaixo de sol quente e vem uma pessoa e destrói. É doído. Agora vem o trabalho de reconstrução. Vamos começar a trabalhar amanhã (sábado)”, lamentou.