Vândalos destroem árvore de Natal de Afonso Cláudio

A árvore de Natal da Praça Adherbal Galvão, no Centro de Afonso Cláudio, na Região Serrana, foi destruída por um ato de vandalismo na madrugada desta sexta-feira (14). Testemunhas afirmam que um grupo de jovens, aparentemente alcoolizados, executaram a ação de vandalismo.
A prefeitura de Afonso Cláudio informou, por meio de nota, que está tomando as devidas providências junto à polícia. Foi registrado Boletim de Ocorrência e os culpados já estão sendo identificados para que sejam devidamente punidos e arquem com os prejuízos.
A árvore foi projetada pela artista plástica Fátima Petroleto. Ela disse que a reconstrução da árvore começa neste sábado (15). “Fiquei muito chocada com este ato de vandalismo. A primeira sensação é de muita tristeza. Trabalhamos muito a noite inteira, debaixo de sol quente e vem uma pessoa e destrói. É doído. Agora vem o trabalho de reconstrução. Vamos começar a trabalhar amanhã (sábado)”, lamentou.
Fátima ainda disse que as luzes da árvore foram colocadas por voluntários há aproximadamente duas semanas.