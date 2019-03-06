Trio elétrico derruba poste sobre carro e fere foliões em Piúma

Piúma, no Litoral Sul do Estado, deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (06). Os fios ligados a um padrão de energia foram arrancados com a passagem do veículo e o poste acabou caindo sobre um veículo. Três turistas sofreram escoriações. A passagem do último trio elétrico em, no Litoral Sul do Estado, deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (06). Os fios ligados a um padrão de energia foram arrancados com a passagem do veículo e o poste acabou caindo sobre um veículo. Três turistas sofreram escoriações.

O trio elétrico Tropicaliente, contratado pela Prefeitura de Piúma para o carnaval, estava no final do show do cantor Beto Kauê. Segundo a secretária de Turismo, Jéssica Andrade, o acidente aconteceu na Avenida Beira Mar, por volta das 20h.

“O incidente aconteceu no final do trajeto, que é o início da avenida. Os trios passaram pelo mesmo local durante os quatro dias. Já havíamos acionado a EDP sobre a fiação baixa no ponto”, comentou a secretária.

Dois turistas mineiros e uma jovem de Vila Velha sofrerem escoriações e foram socorridos de ambulância para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Após exames, os três foram liberados.

A jornalista Luciana Máximo, que teve o carro atingido pela queda do poste contou que estava com a família, próximo ao local. Ela estima um prejuízo de R$ 8 mil. Luciana estava em uma lanchonete a poucos metros do local quando recebeu um telefonema avisando que o carro dela tinha sido danificado.

Após o acidente, uma equipe da empresa foi ao local e restabeleceu os fios de energia.