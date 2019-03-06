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Durante show

Trio elétrico derruba poste sobre carro e fere foliões em Piúma

Três pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital; apesar do susto, foram medicadas e liberadas

Publicado em 06 de Março de 2019 às 18:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 mar 2019 às 18:46
A passagem do último trio elétrico em Piúma, no Litoral Sul do Estado, deixou três pessoas feridas na noite desta terça-feira (06). Os fios ligados a um padrão de energia foram arrancados com a passagem do veículo e o poste acabou caindo sobre um veículo. Três turistas sofreram escoriações.
> Cavalo morre após ser atingido por Transcol em Vila Velha
O trio elétrico Tropicaliente, contratado pela Prefeitura de Piúma para o carnaval, estava no final do show do cantor Beto Kauê. Segundo a secretária de Turismo, Jéssica Andrade, o acidente aconteceu na Avenida Beira Mar, por volta das 20h.
“O incidente aconteceu no final do trajeto, que é o início da avenida. Os trios passaram pelo mesmo local durante os quatro dias. Já havíamos acionado a EDP sobre a fiação baixa no ponto”, comentou a secretária.
Dois turistas mineiros e uma jovem de Vila Velha sofrerem escoriações e foram socorridos de ambulância para o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Após exames, os três foram liberados.
> Incêndio em poste ao lado de escola gera pânico no ES
A jornalista Luciana Máximo, que teve o carro atingido pela queda do poste contou que estava com a família, próximo ao local. Ela estima um prejuízo de R$ 8 mil. Luciana estava em uma lanchonete a poucos metros do local quando recebeu um telefonema avisando que o carro dela tinha sido danificado.
Após o acidente, uma equipe da empresa foi ao local e restabeleceu os fios de energia.
A EDP informou que não foi acionada pela prefeitura para ocorrência naquele ponto. Disse ainda que atende às normas da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula o setor elétrico, e da Associação Brasileira de Normas Técnicas  (ABNT). 

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