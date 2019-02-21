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Chuva no ES

Temporal com granizo e ventos fortes em Iconha

Plantações de banana do interior foram destruídas no temporal
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 fev 2019 às 22:40

Publicado em 20 de Fevereiro de 2019 às 22:40

Granizo em Iconha Crédito: Internauta
A chuva forte que atingiu o Sul do Estado na tarde desta quarta-feira (20) deixou prejuízos a produtores de banana, no interior de Iconha. Na sede e em áreas da zona rural, moradores também registraram chuva de granizo.
O produtor Leomar Drago, na localidade de Pedra Lisa, registrou as cenas de devastação após a chuva de granizo e ventos fortes. Em sua plantação de bananas, ele estima uma perda de 500 pés. Até o curral destelhou, contou.
A propriedade vizinha, revela Drago, também sofreu e centenas de pés foram danificados. O córrego do local também transbordou.
Árvore foi ao chão no interior de Iconha Crédito: Redes sociais
Por telefone, a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Neusani Maria Rego, disse que apesar dos transtornos na área agrícola em Pedra Lisa, a situação na sede estava normalizada. “Choveu muito em Jaracatiá. Em Santo Antônio, interior, um pé de jambo caiu no quintal de uma casa com a força do vento. Ninguém ficou ferido. Não há informações ainda de estradas interditadas”, revelou.
 

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