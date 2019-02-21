Temporal com granizo e ventos fortes em Iconha

A chuva forte que atingiu o Sul do Estado na tarde desta quarta-feira (20) deixou prejuízos a produtores de banana, no interior de. Na sede e em áreas da zona rural, moradores também registraram chuva de granizo.

O produtor Leomar Drago, na localidade de Pedra Lisa, registrou as cenas de devastação após a chuva de granizo e ventos fortes. Em sua plantação de bananas, ele estima uma perda de 500 pés. Até o curral destelhou, contou.

A propriedade vizinha, revela Drago, também sofreu e centenas de pés foram danificados. O córrego do local também transbordou.

Por telefone, a coordenadora da Defesa Civil de Iconha, Neusani Maria Rego, disse que apesar dos transtornos na área agrícola em Pedra Lisa, a situação na sede estava normalizada. “Choveu muito em Jaracatiá. Em Santo Antônio, interior, um pé de jambo caiu no quintal de uma casa com a força do vento. Ninguém ficou ferido. Não há informações ainda de estradas interditadas”, revelou.