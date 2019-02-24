Taxista é assassinado durante assalto em Brejetuba

Taxista morto durante assalto em Brejetuba Crédito: Internauta Gazeta Online

Um taxista de 64 anos foi assassinado a facadas no início da tarde deste sábado (23) na localidade de Córrego Marapé, na zona rural de Brejetuba, na região Sul Serrana. O suspeito de cometer o crime é um passageiro, de 29 anos. Ele foi preso em flagrante e levado para a delegacia. A arma do crime não foi encontrada.

De acordo com a Polícia Militar, o taxista, identificado como Jones Brioschi, atua em Venda Nova do Imigrante. Ele teria sido abordado pelo suspeito que pediu uma corrida até a cidade de Brejetuba. Ao passar por uma estrada rural, o passageiro teria anunciado o assalto e esfaqueado a vítima. Uma equipe de resgate do Samu chegou a ser acionada, mas ao chegar no local do crime, Jones já estava morto.

Após o crime, o suspeito saiu andando pela estrada, mas os moradores perceberam que ele estava com a calça suja de sangue o conteram até a chegada da PM. O acusado foi encaminhado para a delegacia de Venda Nova do Imigrante.

O delegado de plantão, Carlos Henrique Simões afirmou que, em depoimento o suspeito negou que tenha tentado assaltar o taxista. “O suspeito jogou a camisa em um córrego e a calça dele estava cheia de sangue. Ele disse que falou com o taxista que não tinha dinheiro para pagar a corrida, apesar de estar com R$ 109,00 no bolso, e que o taxista teria reagido e ele deu as facadas”, contou.

O delegado acredita que a faca tenha sido jogada dentro do mesmo córrego junto com a camisa, mas ela não foi localizada. “O suspeito não conhecia a vítima. Imagens de câmeras de segurança da rodoviária de Venda Nova e de um posto de combustíveis onde eles pararam serão solicitadas”, finalizou.

O suspeito foi autuado por latrocínio e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.