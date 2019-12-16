Site reúne história e acervo de fãs cachoeirenses de Roberto Carlos

Gercy Volpato (foto) e Maria Leonôr reuniram ao longo de 50 anos um vasto acervo em homenagem ao ídolo Crédito: Luan Faitanin Volpato

Gercy Volpato e Maria Leonôr se renderam à paixão pelo cantor e reuniram, ao longo de 50 anos, um vasto acervo em homenagem ao ídolo, que agora está acessível a todos. O endereço eletrônico é www.detalhesdeumavida.com.br. Uma vida dedicada ao cantor Roberto Carlos . Esse é o sentimento que se traduz nas histórias contadas no site "Detalhes de uma Vida", lançado recentemente em Cachoeiro de Itapemirim , terra natal do Rei. Assim como uma legião de fãs pelo país, as irmãsse renderam à paixão pelo cantor e reuniram, ao longo de 50 anos, um vasto acervo em homenagem ao ídolo, que agora está acessível a todos. O endereço eletrônico é www.detalhesdeumavida.com.br.

As irmãs Volpato, como ficaram conhecidas pelo público, são consideradas as primeiras fãs de Roberto Carlos. Moradoras de Cobiça, interior de Cachoeiro, elas conheceram o então menino de 9 anos na década de 1950, quando ele começou a se apresentar aos domingos na ZYL-9 Rádio Cachoeiro, extinta frequência do município.

O cantor se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro e ganhou os palcos do país, mas nunca saiu do coração das irmãs, que acompanhavam de longe todo o sucesso de Roberto Carlos. Maria Leonôr, que faleceu em 2008, junto com a irmã Gercy, colecionaram centenas de revistas (incluindo algumas raridades dos anos 1960), jornais, fotos, quadros, capas de discos, ingressos, cartinhas enviadas ao Rei, além de objetos adquiridos ao longo das décadas.

Curiosidades

Uma das curiosidades entre as fotos do site é um boneco de Roberto Carlos, lançado nos anos 1960 e que fez um grande sucesso de vendas na época de ouro da Jovem Guarda.

Foto das irma?s Volpato com Roberto Carlos em 1966 no estu?dio da Ra?dio Cachoeiro, logo apo?s o show do cantor no Cine Teatro Broadway Crédito: Acervo pessoal Gercy Volpato

Segundo o site, mesmo acompanhando a vida de Roberto Carlos durante tantos anos, as irmãs Volpato conseguiram apenas dois autógrafos do Rei, que aconteceram nos anos de 1963 e 1965.

As fotos com o cantor também não são muitas  aconteceram três vezes. Todas em Cachoeiro de Itapemirim: a primeira em 1966, no estúdio da Rádio Cachoeiro; a segunda tirada em 1987, no camarim do show do cantor no Ginásio de Esportes Nello Volla Borelli; e a terceira foto foi tirada no último show do cantor em 2016, no Estádio Sumaré. Nesta, Maria Leonôr já havia falecido há oito anos.

Produção

O acervo de mais de 3 mil arquivos do site "Detalhes de uma Vida" foram reunidos pelos idealizadores do projeto, o fotógrafo e publicitário Luan Volpato e a jornalista Sara Moreira. Foram 12 meses de trabalhos. Ficamos 12 dias na zona rural, na casa de Gercy, para organizar e catalogar todo o acervo. Conforme íamos organizando os materiais, novas descobertas aconteciam, e a tranquilidade do ambiente rural, onde ela reside, deixava tudo ainda mais agradável para conseguirmos focar nas atividades, conta Luan.

Eu não tenho palavras para agradecer o carinho com que Luan e Sara desenvolveram esse trabalho. O resultado ficou muito bonito e agora mais pessoas poderão conhecer a nossa história, o nosso acervo e o nosso amor por Roberto Carlos, afirmou Gercy.

O site, segundo os idealizadores, continuará sendo alimentado à medida que Gercy Volpato for adquirindo mais itens para sua coleção pessoal. A equipe do projeto também criou uma página no Instagram para interagir com o público e mostrar mais imagens e vídeos dos bastidores.

Diogo Machado (desenvolvedor do site), Gercy Volpato, Sara Moreira (jornalista) e Luan Volpato (criador do projeto) Crédito: Divulgação