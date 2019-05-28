Servidores públicos municipais fazem manifestação em Anchieta

Servidores da prefeitura de Anchieta , no Litoral Sul, realizam uma manifestação na manhã desta terça-feira (28). Eles pedem reajuste salarial, que estaria defasado há aproximadamente cinco anos, segundo o sindicato. Os serviços públicos ofertados à população não foram afetados.

Os manifestantes se concentraram por volta das 8h na frente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Anchieta e, por volta das 9h, seguiram para a porta da prefeitura. Logo após o ato, os manifestantes voltaram a circular pela região central da cidade. Os sindicato dos enfermeiros e o SindiSaúde também participaram da manifestação.

A perda salarial é de aproximadamente 37%, segundo o sindicato. “São mais ou menos uns cinco anos de perda. Teve uma reposição em 2015, mas não repôs e de lá para cá teve perdas infracionais e os servidores não tiveram o reajuste anual que é dado ao servidores”, explicou o presidente do sindicato dos enfermeiros, Antônio Onofre.

O OUTRO LADO

Por meio de nota, a Prefeitura reconheceu as perdas salariais ao longo dos anos, mas informou que, em virtude da maior crise financeira que o município atravessa com a paralisação da Samarco, não é possível no momento conceder esse reajuste. Hoje um reajuste mínimo impactaria significativamente na folha de pessoal.