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Trânsito

Ruas serão interditadas em Cachoeiro para corrida de São Pedro

Condutores devem buscar rotas alternativas entre 18h45 e 21h neste sábado (21)

Publicado em 21 de Junho de 2019 às 20:15

Publicado em 

21 jun 2019 às 20:15
A 41ª Corrida de São Pedro, uma das atrações da Festa de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, reunirá 1,8 mil corredores pelas ruas da cidade neste sábado (22). Mas, não são só os corredores que devem ficar atentos ao evento. Os moradores também devem ter atenção, uma vez que 20 vias que compõem o circuito da prova serão interditadas.
Segundo a prefeitura, a orientação é que os condutores procurem locais alternativos de tráfego entre 18h45, quinze minutos antes da largada no pavilhão de eventos da Ilha da Luz, e 21h, horário previsto para o encerramento.
O circuito da prova terá percursos de 5, 10 e 15 quilômetros. As vias que compõem todo o circuito são: Avenida Doutor João de Deus Madureira Filho (Ilha da Luz); Ruas Emiliano da Silva e Samuel Levy (Aquidaban); Avenida Pinheiro Júnior (Ibitiquara); Rua Moreira (Independência); Rua Coronel Borges e Rodovia Governador Lacerda de Aguiar (Coronel Borges); Ponte Franscisco Athayde (Ponte do Arco); Rua Ludário Fonseca, Avenida Newton Braga, Ruas Sebastião Castilho e Amélia Cordeiro (Arariguaba); Ruas Amâncio Silva e Dr. Deolindo (Baiminas); Ruas 25 de Março e Siqueira Lima (Centro); Avenida Beira Rio (Centro/Guandu); Rua Maurílio Coelho e Ponte Guadalajara (Ilha da Luz).
Todas as pontes estarão interditadas no período da corrida, exceto a Ponte de Ferro, que poderá ser acessada pela rua Coronel Francisco Braga. As demais vias serão liberadas gradativamente, à medida que os últimos corredores passarem.
Com a temática "Tradição que Transforma", a corrida terá a largada às 19h, para as categorias masculino e feminino. Já a categoria kids, em sua terceira edição, terá largada às 15h, no mesmo local. A criançada percorrerá distâncias que variam de 200 a 2.000 metros, de acordo com a idade.

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