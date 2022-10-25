Rochas ornamentais impulsionam desenvolvimento

Rochas ornamentais impulsionam o desenvolvimento de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação / Prefeitura

O reconhecimento mundial do mármore capixaba se deve em grande parte ao potencial das jazidas de Cachoeiro de Itapemirim. São mais de seis décadas de desenvolvimento econômico alavancado pelo prestígio da atividade de beneficiamento de rochas ornamentais, o que ajudou a construir uma cadeia produtiva forte, impulsionando a diversificação da indústria e o fortalecimento do setor de serviços e comércio.

Embora o segmento de serviços represente a maior fatia do Produto Interno Bruno (PIB) da cidade, levantamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico aponta que 20% de todo o mármore exportado pelo país no primeiro trimestre deste ano é de Cachoeiro de Itapemirim, o que mostra a força da indústria de rochas no município.

Mas, assim como o restante do país, a economia de Cachoeiro sentiu fortemente os impactos da pandemia da Covid-19. E para amenizar esses efeitos e incentivar a atração de investimentos, emprego e renda, o município tem estimulado o desenvolvimento dos cachoeirenses através do Programa Cidade Empreendedora.

"Esse programa é o foco da nossa gestão. Nele, destaco as ações de desburocratização, com a simplificação de procedimentos que impactam na abertura de empresas, por deixar a máquina pública mais veloz e a cidade mais pujante economicamente" Alexandre da Vitória - secretário municipal interino de Desenvolvimento Econômico

Reunindo um conjunto de soluções para melhorar o ambiente de negócios no município, o programa, que tem parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), desenvolve ações em nove eixos: Gestão Pública Empreendedora; Desburocratização; Compras Governamentais; Inovação; Inclusão Produtiva; Liderança e Território; Educação Empreendedora; Sala do Empreendedor; Projetos Especiais.

“Para estimular a criação de emprego e renda, desenvolvemos também o programa Balcão de Empregos, pelo qual encaminhamos as pessoas para as vagas ofertadas por dez empresas parceiras. No ano passado, ofertamos 49 empregos. Neste ano, vamos ofertar 250 vagas”, enumera o secretário interino.

Na feira de negócios realizada pelo programa, segundo Da Vitória, a área de recursos humanos das empresas entrevista as pessoas e encaminha para a contratação. “Com vagas disponíveis, são mais de 350. Isso mostra que o nosso ecossistema de negócios e desenvolvimento econômico está em pleno funcionamento”, acrescenta.

POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO

Da Vitória destaca que, para criar um bom ambiente de negócios, investimento em infraestrutura é fundamental. Mas a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM) e a política de desenvolvimento territorial, com a otimização do uso e ocupação do solo, também fazem parte do pacote de estímulo ao desenvolvimento econômico.

Ele diz ainda que a duplicação da rodovia Jones dos Santos Neves e da rodovia do Frade e a ampliação do aeroporto de Cachoeiro, com criação de pistas e a construção de um novo terminal de passageiros, são obras estruturais fundamentais para a logística da cidade.

“No ano passado, aprovamos 611 mil metros quadrados de obras, com a injeção de mais de R$300 milhões da iniciativa privada na cidade. São novos negócios acontecendo, novas construções, novas estruturas e, com isso, novas vagas de emprego que são criadas”, pontua.