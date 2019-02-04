Quatro pessoas ficam feridas após acidentes no Sul do ES

Quatro pessoas ficaram feridas após dois acidentes neste domingo (03) no Sul do Estado. As batidas ocorreram em Cachoeiro de Itapemirim e na Rodovia ES 490, que liga a Safra a Marataízes.

Na localidade de São Joaquim, três pessoas ficaram feridas após um Fusca atingir um poste. O motorista contou que a batida aconteceu após ele tentar desviar de um buraco na pista. Uma mulher, que estava no banco do carona, ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

Já na Rodovia ES 490, um homem ficou ferido após capotar com o veículo. Ele estava sozinho no momento do acidente e não soube explicar as causas do acidente.

As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa casa de Misericórdia. O estado de saúde delas não foi divulgado.