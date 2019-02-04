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Quatro pessoas ficam feridas após acidentes no Sul do ES

As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa Casa de Cachoeiro

Publicado em 

04 fev 2019 às 12:53

Publicado em 04 de Fevereiro de 2019 às 12:53

Quatro pessoas ficaram feridas após dois acidentes neste domingo (03) no Sul do Estado. As batidas ocorreram em Cachoeiro de Itapemirim e na Rodovia ES 490, que liga a Safra a Marataízes.
Na localidade de São Joaquim, três pessoas ficaram feridas após um Fusca atingir um poste. O motorista contou que a batida aconteceu após ele tentar desviar de um buraco na pista. Uma mulher, que estava no banco do carona, ficou presa às ferragens e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.
Já na Rodovia ES 490, um homem ficou ferido após capotar com o veículo. Ele estava sozinho no momento do acidente e não soube explicar as causas do acidente.
As vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e levadas para a Santa casa de Misericórdia. O estado de saúde delas não foi divulgado.
Quatro pessoas ficam feridas após acidentes no Sul do ES

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