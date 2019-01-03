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RJ 224

Produtor de abacaxi de Marataízes morre em acidente no Rio de Janeiro

Com a batida, o corpo de José de Almeida Martins foi projetada para fora do veículo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

03 jan 2019 às 19:47

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 19:47

Um produtor de abacaxi de Marataízes, de 56 anos, morreu na manhã desta quinta-feira (03) após capotar o carro na RJ 224, após a Ponte de Itabapoana, na divisa com o Espírito Santo. Com a batida, o corpo de José de Almeida Martins foi projetada para fora do veículo.
Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu em São Francisco do Itabapoana, logo após uma curva, por volta das 7h. O produtor dirigia uma Toyota Hilux, com placa de Marataízes, e seguia sentido Rio de Janeiro.
Após capotar, o veículo parou às margens da via. A polícia acredita que o motorista não usava cinto de segurança. A perícia esteve no local.
José de Almeida Martins era morador de Brejo dos Patos, interior de Marataízes, e produtor tradicional de abacaxi no balneário.
Produtor de abacaxi de Marataízes morre em acidente no Rio de Janeiro

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