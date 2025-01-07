Prefeito determina agilidade nas obras de macrodrenagem em Cachoeiro

O prefeito Theodorico Ferraço anunciou uma série de medidas para acelerar a conclusão das obras de macrodrenagem realizadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O objetivo das obras é prevenir os riscos e impactos causados pelas enchentes que atingem a cidade durante o período de chuvas intensas.

Para garantir agilidade, o prefeito determinou que a empresa responsável pelos trabalhos atue em ritmo acelerado, com equipes atuando também aos sábados, domingos, feriados e durante o período noturno. De acordo com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a expectativa é de que as obras de macrodrenagem sejam concluídas no menor tempo possível, mas ainda não há uma data de entrega prevista.