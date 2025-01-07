Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Capixaba
  • Sul
  • Prefeito determina agilidade nas obras de macrodrenagem em Cachoeiro
Prevenção às enchentes

Prefeito determina agilidade nas obras de macrodrenagem em Cachoeiro

Para garantir a entrega o mais rápido possível, equipes vão atuar  aos sábados, domingos, feriados e durante o período noturno
Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

07 jan 2025 às 16:30

Publicado em 07 de Janeiro de 2025 às 16:30

Obras de macrodrenagem visam diminuir os impactos causados pelas enchentes em Cachoeiro
Obras de macrodrenagem visam diminuir os impactos causados pelas enchentes em Cachoeiro Crédito: Divulgação/Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim
O prefeito Theodorico Ferraço anunciou uma série de medidas para acelerar a conclusão das obras de macrodrenagem realizadas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. O objetivo das obras é prevenir os riscos e impactos causados pelas enchentes que atingem a cidade durante o período de chuvas intensas.
Para garantir agilidade, o prefeito determinou que a empresa responsável pelos trabalhos atue em ritmo acelerado, com equipes atuando também aos sábados, domingos, feriados e durante o período noturno. De acordo com a Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, a expectativa é de que as obras de macrodrenagem sejam concluídas no menor tempo possível, mas ainda não há uma data de entrega prevista.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Obras Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim Enchentes
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados