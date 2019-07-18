Posto de combustíveis sem licença é interditado pela PM em Alegre

PM Ambiental paralisa atividades de um posto de combustíveis em Alegre Crédito: Divulgação Polícia Militar Ambiental

Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental esteve nesta quarta-feira (17), no distrito de Café, em Alegre , no Sul do Estado, para verificar a legalidade das atividades desenvolvida por um posto de combustíveis.

O posto, que fica localizado na rua Laurindo Tiradentes, estava funcionando sem a devida licença de operação, emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema. Além disso, a Polícia Ambiental também constatou que as bombas de combustíveis estavam instaladas a 20 metros do córrego Aliança, que é área de preservação permanente, conforme a Lei Federal nº 12.651/12.

Segundo a Polícia, o gerente do posto, que não teve o nome divulgado, não soube informar sobre a licença ambiental. O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano e as atividades foram paralisadas para a regularização dos documentos necessários para o funcionamento.