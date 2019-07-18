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Pela 2ª vez

Posto de combustíveis sem licença é interditado pela PM em Alegre

O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano

Publicado em 

18 jul 2019 às 15:47

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 15:47

PM Ambiental paralisa atividades de um posto de combustíveis em Alegre Crédito: Divulgação Polícia Militar Ambiental
Atendendo a uma solicitação do Ministério Público, a Polícia Militar Ambiental esteve nesta quarta-feira (17), no distrito de Café, em Alegre, no Sul do Estado, para verificar a legalidade das atividades desenvolvida por um posto de combustíveis.
O posto, que fica localizado na rua Laurindo Tiradentes, estava funcionando sem a devida licença de operação, emitida pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – Iema. Além disso, a Polícia Ambiental também constatou que as bombas de combustíveis estavam instaladas a 20 metros do córrego Aliança, que é área de preservação permanente, conforme a Lei Federal nº 12.651/12.
Segundo a Polícia, o gerente do posto, que não teve o nome divulgado, não soube informar sobre a licença ambiental. O estabelecimento já havia sido alvo de outra fiscalização da PM Ambiental no início deste ano e as atividades foram paralisadas para a regularização dos documentos necessários para o funcionamento.
Deste vez, a polícia fez uma nova paralisação e registrou um novo boletim criminal para que a autoridade competente tome as providências necessárias e ressalta que toda e qualquer empresa potencialmente poluidora necessita estar licenciado junto aos órgãos responsáveis.

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