Ponte entre Guaçuí e Dores do Rio Preto é interditada

A Ponte do Aézio, localizada no quilômetro 109 da BR 482, em Guaçuí, que dá acesso ao município de, está totalmente interditada por tempo indeterminado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Defesa Civil de Guaçuí. De acordo com informações da, há risco de desabamento.