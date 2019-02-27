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Obras de reparo

Ponte entre Guaçuí e Dores do Rio Preto é interditada

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, há risco de desabamento

Publicado em 

27 fev 2019 às 10:36

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 10:36

Irregularidades na Ponte do Aézio Crédito: Divulgação | DNIT
A Ponte do Aézio, localizada no quilômetro 109 da BR 482, em Guaçuí, que dá acesso ao município de Dores do Rio Preto, está totalmente interditada por tempo indeterminado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e a Defesa Civil de Guaçuí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, há risco de desabamento. 
Segundo a PRF, para acessar a estrada vicinal que dá acesso à rodovia, a rota deve passar pelos bairros Antônio Francisco Moreira e Vila dos Professores. A mesma estrada também pode servir de desvio para quem se dirige ao município de Guaçuí.
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) já acionou a empresa responsável pela manutenção do trecho para realizar a sinalização do local. A PRF ainda afirmou que técnicos do DNIT vão inspecionar a ponte para definir os procedimentos necessários.

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