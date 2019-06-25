Placas padrão Mercosul: Cachoeiro lidera ranking no Sul do ES

A maior cidade do Sul do Estado, Cachoeiro de Itapemirim, lidera no emplacamento com as novas placas modelo Mercosul. Com quatro letras e três números, elas passaram a ser obrigatórias desde o final do ano passado, em carros novos ou em caso de transferência.
Cachoeiro possui uma frota de 114.022 veículos, segundo o último levantamento do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
NO ESTADO
No Estado, 187.199 veículos estão emplacados com a placa Mercosul no Estado. Isso representa 9,4% da frota de veículos registrados no Espírito Santo, que atualmente é de 1.984.689 veículos. Vila Velha (24.066), Serra (23.182) e Vitória (20.026) lideram o ranking no Estado.
NO PAÍS
No Brasil, além do Espírito Santo, apenas seis estados também aderiram ao sistema de placas do Mercosul. O prazo para implantação no restante do país, previsto para o dia 30 de junho, foi adiado, já que o conselho nacional de trânsito (Contran) está estudando mudanças na placa, que devem entrar em vigor até o fim do ano.
Atualmente, 41 empresas estampadoras de placas estão aptas a produzir a placa no Estado. No Sul do estado as empresas credenciadas são localizadas em Venda Nova do Imigrante, Marataízes, Iúna, Guaçuí, Castelo e Bom Jesus do Norte.
Segundo o gerente operacional do Detran, Cleber Bongestab, os números estão dentro do esperado pelo órgão, que aderiu ao novo modelo de placas há sete meses - desde dezembro de 2018. Ele reforça a não obrigatoriedade da implantação do novo modelo de placa para quem ainda possui a placa cinza.
A placa nova, que segundo o órgão garante maior segurança em caso de fraude e clonagem, deve ser colocada em situações específicas: como aquisição de veículo novo; mudança de proprietário; mudança de domicílio - havendo troca de município ou perda.