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Desaparecido

Paciente foge de internação e desaparece em Anchieta

O paciente era transportado em um carro da prefeitura do município para uma unidade terapêutica em Ubú, mas fugiu antes de chegar ao local

Publicado em 

03 jul 2019 às 21:46

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 21:46

Delegacia de Anchieta Crédito: Reprodução
Um homem de 43 anos fugiu ao ser levado para uma clínica de dependência química e é considerado desaparecido. O paciente, de Muniz Freire, era transportado por um carro da prefeitura do município para uma unidade terapêutica em Ubú, em Anchieta. Porém, ele fugiu antes de chegar no local, na tarde desta terça-feira (2).
Segundo a Polícia Civil de Anchieta, uma irmã do paciente o acompanhava até a unidade onde seria internado. A cerca de 300 metros do local, ele teria pedido para parar alegando que queria ir ao banheiro, mas aproveitou e fugiu. A Polícia Militar e a guarda municipal realizaram buscas, mas até o momento, ele não foi localizado.
> Veja retrato falado de suspeito de estuprar gestante em Aracruz
O homem possui problemas mentais e uma deficiência na mão esquerda. Ele é careca, pele clara e estava vestido com calça jeans, blusa e calçava um chinelo. Informações podem ser repassadas pelo 181 ou pelo telefone da delegacia (28) 3536-1377.

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