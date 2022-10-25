Noite de celebração para as campeãs do mercado cachoeirense

Premiação Prêmio Gazeta Empresarial 2022 Crédito: Wallace Hull

Em uma noite memorável, o Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) celebrou as empresas campeãs para os moradores de Cachoeiro de Itapemirim. A festa homenageou as marcas mais lembradas pelos consumidores da cidade, valorizando o trabalho e a dedicação de cada uma para alcançar o topo no ranking da preferência do público.

Realizada pela TV Gazeta Sul, a 21ª edição do PGE teve como tema “Nossas marcas, nossos legados”. Para Mila Segovia, organizadora do evento e analista de marketing da Regional Sul da Rede Gazeta, a premiação evidencia as empresas que fazem história por oferecer o que têm de melhor no segmento em que atuam.

“O Prêmio Gazeta é um marco para as empresas porque mostra o que eles estão construindo ao longo desse tempo”, analisa.

E quem compareceu à festa no cerimonial Athenas Hall de Cachoeiro sabia que era para brilhar. Conduzida pelos jornalistas Mário Bonella e Carol Monteiro, a apresentação do PGE começou em um ambiente interativo.

Com as luzes apagadas e as lanternas dos celulares dos convidados ligadas, foi possível comparar cada ponto de luz a um cliente que se lembrou da marca das empresas presentes.

Na sequência, o diretor-geral da Rede Gazeta, Marcello Moraes, deu boas-vindas aos convidados e agradeceu a todos que compareceram à celebração, ressaltando, em seu discurso, um novo momento no mundo dos negócios.

“Hoje, a gente vê que a relação com as empresas se torna muito mais importante. Cachoeiro está em uma região em expansão. Então, temos muito orgulho de estar aqui”, frisou.

A abertura também recebeu a participação do presidente do Sicoob Credirochas, Tales Machado, que parabenizou todas as empresas que ficaram em primeiro lugar. Depois, em entrevista, falou também da importância do prêmio.

“Todo evento que está direcionado para motivar, estruturar, criar projetos para a economia aqui na região Sul, estamos participando, sempre é o maior prazer contribuir para que a nossa economia seja sempre aquecida, gerando empregos, otimizando a economia como um todo”, frisou.

Além de valorizar o trabalho das marcas, o diretor da Regional Sul da Rede Gazeta, Bruno Passoni, destacou o empenho da própria empresa para a realização do PGE.

“A gente insere todo o nosso DNA, a gente se esforça para dar o melhor na nossa marca”, frisou.

Era noite de premiação, mas também houve momento de homenagem, como a dedicada à Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cachoeiro de Itapemirim, que completa 50 anos em 2022. Igor Tomé, diretor da entidade, estava bastante empolgado com a deferência. “É uma honra. Eu classifico o Prêmio Gazeta como o evento mais importante da cidade no ano”, ressaltou.

PREMIADAS

Em um mercado cada vez mais competitivo, alcançar o primeiro lugar nem sempre é tarefa fácil, tornando a vitória ainda mais festejada. Imagine, então, se a preferência do público ocorre em mais de uma categoria.

Foi o que aconteceu com a Unimed Sul Capixaba, campeã entre os usuários nos segmentos “Hospital”, “Laboratório de Análises Clínicas”, “Plano de Saúde” e “Clínica de Medicina do Trabalho”.

Para o diretor de mercado da empresa, Luiz Sérgio Ervatti, ser premiado é um estímulo.

“É esse retorno que nos estimula a continuar nesse caminho. O apoio e o reconhecimento nos incentivam a continuar trabalhando da mesma forma”, afirmou.

O diretor-presidente da Cofril, José Carlos Corrêa, valoriza a pesquisa, conduzida pela Futura Inteligência, que ouve a opinião do público sobre suas preferências em dezenas de áreas.

“Estamos muito felizes com esse prêmio, resultado de uma pesquisa muito bem feita, direto com o consumidor, e estamos nela há vários anos. É um prêmio bem acreditado no mercado, uma pesquisa muito séria, que contribui muito para a empresa”, comentou Corrêa. A Cofril é campeã nas categorias “Açougue” e “Linguiça, Presunto e Outros Embutidos”.

O Perim também foi vencedor em dois segmentos: “Grande Empresa” e “Supermercado”.

“É um prazer muito grande para nós do Perim ter recebido esse prêmio, por ser lembrado por toda a população de Cachoeiro de Itapemirim. A gente sempre busca trazer o melhor para o nosso cliente”, comemorou o gerente Maicon Andreão Faitanin.

Para Elizeu Crisóstomo de Vargas, presidente do Conselho Deliberativo do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim, o prêmio é um compromisso para que a unidade de saúde esteja sempre atenta à qualidade nos serviços prestados à população.

“Receber esse prêmio contribui no sentido de termos essa honra de saber que somos bem lembrados perante à sociedade dentro daquilo que fazemos, dentro da nossa missão, que é trazer saúde e qualidade de vida para as pessoas”, destacou. O Evangélico conquistou o primeiro lugar na categoria “Hospital”.

ATRAÇÕES

Após a entrega dos prêmios, foi momento dos convidados se divertirem na pista com um dos grandes nomes do rock brasileiro, a banda Blitz, que animou a plateia com hits como “A Dois Passos do Paraíso” e “Você Não Soube Me Amar”.

Também esteve no palco do PGE a dupla Mateus Matos e Murilo, que colocou o público para cantar junto grandes sucessos do sertanejo universitário. A pista de dança ainda foi embalada por ritmos eletrônicos da DJ Mar.