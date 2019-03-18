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Em Alegre

Mulher tortura companheiro ao descobrir abuso contra filha em Alegre

Ela queimou os pelos e as partes íntimas do homem com um isqueiro

Publicado em 

18 mar 2019 às 16:40

Publicado em 18 de Março de 2019 às 16:40

O caso vai ser investigado pela delegacia de Alegre Crédito: Divulgação
Uma mulher torturou o companheiro neste domingo (17) após descobrir que a filha, uma adolescente de 14 anos, estava sendo abusada sexualmente por ele há pelo menos um ano em Alegre. As agressões foram filmadas e as imagens estão circulando nas redes sociais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e ninguém foi preso até o momento.
A adolescente contou para a Polícia Civil que estava sofrendo abusos desde os 13 anos de idade. “Ela não morava com a mãe, estava com a avó desde que a mãe se casou, mas a avó faleceu e ela foi morar com a mãe novamente. Quando ela voltou para casa começaram a acontecer os problemas. Como a mãe está doente e e ela disse que era ameaçada, não contou nada”, contou o delegado Fábio Teixeira.
A menina relatou os abusos na última sexta-feira (15) quando acompanhava a mãe em uma consulta ao psicólogo. Na manhã deste domingo (17), a mãe amarrou o companheiro seminu em uma cadeira e o agrediu. A agressão foi filmada. No vídeo, ela relatar as causas da tortura e dá para ouvir a filha falando: “Pra que isso, mãe?”.
Nas imagens ela pergunta como ele está se sentindo e ele relata que esta se sentindo humilhado. As ameaças contra o companheiro continuaram com a mulher queimando os pelos e as partes íntimas do homem com um isqueiro. No vídeo também é possível ver um facão sobre a cama.
INVESTIGAÇÃO
O delegado explicou que os dois casos (agressão e o estupro) serão apurados. “Nós vamos apurar, coletar provas e encaminhar para a Justiça. Pode ter um atenuante na pena dela por estar em violenta emoção”, explicou.
O homem e a adolescente serão encaminhados para exame no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.
 

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