Mulher tortura companheiro ao descobrir abuso contra filha em Alegre

O caso vai ser investigado pela delegacia de Alegre Crédito: Divulgação

Uma mulher torturou o companheiro neste domingo (17) após descobrir que a filha, uma adolescente de 14 anos, estava sendo abusada sexualmente por ele há pelo menos um ano em Alegre . As agressões foram filmadas e as imagens estão circulando nas redes sociais. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil e ninguém foi preso até o momento.

A adolescente contou para a Polícia Civil que estava sofrendo abusos desde os 13 anos de idade. “Ela não morava com a mãe, estava com a avó desde que a mãe se casou, mas a avó faleceu e ela foi morar com a mãe novamente. Quando ela voltou para casa começaram a acontecer os problemas. Como a mãe está doente e e ela disse que era ameaçada, não contou nada”, contou o delegado Fábio Teixeira.

A menina relatou os abusos na última sexta-feira (15) quando acompanhava a mãe em uma consulta ao psicólogo. Na manhã deste domingo (17), a mãe amarrou o companheiro seminu em uma cadeira e o agrediu. A agressão foi filmada. No vídeo, ela relatar as causas da tortura e dá para ouvir a filha falando: “Pra que isso, mãe?”.

Nas imagens ela pergunta como ele está se sentindo e ele relata que esta se sentindo humilhado. As ameaças contra o companheiro continuaram com a mulher queimando os pelos e as partes íntimas do homem com um isqueiro. No vídeo também é possível ver um facão sobre a cama.

INVESTIGAÇÃO

O delegado explicou que os dois casos (agressão e o estupro) serão apurados. “Nós vamos apurar, coletar provas e encaminhar para a Justiça. Pode ter um atenuante na pena dela por estar em violenta emoção”, explicou.

O homem e a adolescente serão encaminhados para exame no Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.