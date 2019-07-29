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Acidente

Motorista perde controle e bate em comércio de Marataízes

De acordo com o depoimento do motorista à polícia, uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão e ele precisou desviar

Publicado em 

29 jul 2019 às 19:55

Publicado em 29 de Julho de 2019 às 19:55

O motorista de um carro perdeu o controle e bateu na parede de uma comércio na madruga desta segunda-feira (29) em Marataízes, Litoral Sul do Estado. Ninguém ficou ferido, segundo a polícia.
O acidente aconteceu no início da madrugada no bairro Cidade Nova. De acordo com o depoimento do motorista à polícia, ele seguia no sentido Centro quando uma motocicleta surgiu em alta velocidade na contramão, fazendo com que ele tivesse que desviar para evitar a batida.
De acordo com os militares, o motorista não apresentava sinais de embriaguez.

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