Motorista morre em acidente na Curva da Morte em Cachoeiro

Um homem, ainda sem identificação, morreu na tarde deste sábado (16) em um acidente na ES 164, na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima é o motorista de um caminhão que transportava madeira.
O motorista descia a serra, que liga Vargem Alta a Cachoeiro, quando perdeu o controle no ponto conhecido como ‘Curva da Morte’ - devido à grande quantidade de acidentes. Os militares acreditam que ele tenha perdido o freio.
A carga e o veículo desceram uma ribanceira. A pista não precisou ser interditada. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.