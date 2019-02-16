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Acidente

Motorista morre em acidente na Curva da Morte em Cachoeiro

Homem transportava madeira em um caminhão; a suspeita é de que o veículo perdeu o freio
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 fev 2019 às 16:24

Publicado em 16 de Fevereiro de 2019 às 16:24

Motorista tentou pular do veículo Crédito: Gustavo Ribeiro
Um homem, ainda sem identificação, morreu na tarde deste sábado (16) em um acidente na ES 164, na Serra de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Segundo a Polícia Militar, a vítima é o motorista de um caminhão que transportava madeira.
Acidente aconteceu na ES 164 Crédito: Internauta
O motorista descia a serra, que liga Vargem Alta a Cachoeiro, quando perdeu o controle no ponto conhecido como ‘Curva da Morte’ - devido à grande quantidade de acidentes. Os militares acreditam que ele tenha perdido o freio.
Motorista tentou pular do veículo Crédito: Gustavo Ribeiro
A carga e o veículo desceram uma ribanceira. A pista não precisou ser interditada. A perícia foi acionada e o corpo será encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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