Motorista morre em acidente entre dois carros em Cachoeiro

Um, envolvendo dois veículos, na madrugada deste domingo (08), na localidade de Duas Barras, em, no Sul do Estado, deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos graves.

Segundo a Polícia Militar, a colisão aconteceu entre um veículo Honda Fit e um Fiat Siena, onde estavam um casal e um filho. Reginaldo Andreza, de 45 anos, morreu na hora e a sua esposa, Valdelina de Souza Vieira Andreza, foi socorrida em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro.