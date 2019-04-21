Motorista morre em acidente com seis feridos na BR 262 em Ibatiba

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, era por volta de 0h25 quando o motorista do veículo Kadett, de cor vermelha, invadiu a contramão enquanto seguia no sentido Belo Horizonte. Ele bateu de frente com um Corsa Classic, que seguia no sentido contrário. O condutor do Corsa Classic, um homem de 38 anos, morreu no local.