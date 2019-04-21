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Motorista morre em acidente com seis feridos na BR 262 em Ibatiba

Rodovia chegou a ser interditada para o atendimento da ocorrência

Publicado em 21 de Abril de 2019 às 11:19

Publicado em 

21 abr 2019 às 11:19
Crédito: Divulgação
Um grave acidente na madrugada deste domingo (21) deixou um morto e pelo menos seis feridos na BR 262, em Ibatiba. O motorista que seguia sentido Vitória morreu após colidir frontalmente contra um veículo que invadiu a contramão.
De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, era por volta de 0h25 quando o motorista do veículo Kadett, de cor vermelha, invadiu a contramão enquanto seguia no sentido Belo Horizonte. Ele bateu de frente com um Corsa Classic, que seguia no sentido contrário. O condutor do Corsa Classic, um homem de 38 anos, morreu no local.
> Quatro carros se envolvem em acidente na BR 262
O acidente deixou seis feridos, que foram encaminhados para o Pronto Socorro de Ibatiba. Equipes da PRF e do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a ocorrência. A pista foi totalmente liberada às 3h40.

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