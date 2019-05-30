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BR Interditada

Motorista morre em acidente com carreta na BR 482 em Alegre

Uma ambulância chegou a ser acionada, mas o motorista, que ficou preso às ferragens, não resistiu aos ferimentos e morreu no local do acidente

Publicado em 

30 mai 2019 às 17:42

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 17:42

Uma carreta tombou e deixou a BR 482, em Alegre, Região do Caparaó, interditada no início da tarde desta quinta-feira (30). O motorista morreu no local, preso às ferragens.
Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, eles receberam o chamado de resgate por volta das 13h25, na altura da Curva do Boi. 
Acidente aconteceu por volta das 13h20 na BR 482 Crédito: Internauta
Com o tombamento do veículo, as duas pistas ficaram fechadas. Ainda não há previsão de liberação do tráfego.
> Leia mais reportagens sobre Acidentes

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