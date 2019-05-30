Motorista morre em acidente com carreta na BR 482 em Alegre

Segundo as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, eles receberam o chamado de resgate por volta das 13h25, na altura da Curva do Boi.
Com o tombamento do veículo, as duas pistas ficaram fechadas. Ainda não há previsão de liberação do tráfego.
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Publicado em 30 de Maio de 2019 às 17:42
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