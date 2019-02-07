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Iúna

Motorista morre após carreta carregada de granito tombar no Caparaó

A carga ficou espalhada na pista e o trânsito foi desviado para o acostamento

Publicado em 

07 fev 2019 às 11:33

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 11:33

Um motorista, ainda não identificado, morreu após uma carreta carregada de granito tombar na BR 262, em Iúna, na noite desta quarta-feira (06). O trânsito precisou ser desviado pois o veículo ficou atravessado na pista.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente aconteceu por volta das 20h30 no km 196 na localidade de Pequiá - divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas o veículo ficou com as rodas para cima e a carga espalhada na pista.
Como a pista ficou totalmente interditada, o transito foi desviado pelo acostamento da rodovia no sentido Vitória-Belo Horizonte.
O condutor do caminhão faleceu no local. O tráfego de veículos foi liberado por volta das 2h da madrugada desta quinta-feira. O corpo do motorista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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