Motorista morre após carreta carregada de granito tombar no Caparaó

Um motorista, ainda não identificado, morreu após uma carreta carregada de granito tombar na BR 262, em Iúna , na noite desta quarta-feira (06). O trânsito precisou ser desviado pois o veículo ficou atravessado na pista.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal o acidente aconteceu por volta das 20h30 no km 196 na localidade de Pequiá - divisa do Espírito Santo com Minas Gerais. As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas o veículo ficou com as rodas para cima e a carga espalhada na pista.

Como a pista ficou totalmente interditada, o transito foi desviado pelo acostamento da rodovia no sentido Vitória-Belo Horizonte.