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Caparaó capixaba

Motorista foge de blitz em MG e provoca acidente no Espírito Santo

Motorista apresentava sinais de embriaguez, segundo a Polícia Militar; acidente ocorreu em Dores do Rio Preto

Publicado em 29 de Abril de 2019 às 18:31

Publicado em 

29 abr 2019 às 18:31
Motorista foge de blitz em MG e provoca acidente no Espírito Santo Crédito: Alan Gonçalves
Um homem de 25 anos foi parar na delegacia após dirigir embriagado e se envolver em um acidente em Dores do Rio Preto, na região do Caparaó capixaba. A batida ocorreu na noite deste domingo (28), no Centro da cidade. Além do motorista, um homem que estava com ele ficou ferido.
De acordo com a Polícia Militar, uma viatura de Minas Gerais havia realizado uma perseguição a um veículo que não respeitou a ordem de parada deles, saindo da cidade de Caiana-MG e seguindo em direção a Dores do Rio Preto, já n Espírito Santo. Mas o veículo só parou após bater em um poste na Avenida Firmino Dias. Com o impacto da batida, o poste ficou caído sobre o veículo, no meio da rua.
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Os dois ocupantes do veículo ficaram feridos e foram encaminhados para o hospital de Espera Feliz, em MG. Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas se negou a fazer o teste do bafômetro e confessou que que ingeriu bebida alcoólica cinco horas antes da abordagem.
Após atendimento médico, o motorista foi levado para a delegacia de plantão de Alegre, onde foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool. Ele pagou fiança e foi liberado.

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