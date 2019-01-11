Motorista estaciona para tirar foto e carro cai na praia em Anchieta

Carro capota em Anchieta Crédito: Internauta/Tempo Real

A Polícia Militar registrou uma situação inusitada no início da tarde desta sexta-feira (11) em

, Litoral Sul do Estado. Um motorista que seguia pela ES 060, a Rodovia do Sol, parou para tirar uma foto da bela paisagem do balneário, mas quando se deu conta, o veículo havia descido e capotou na areia da praia.

O caso foi registrado por volta do meio dia, na altura do bairro de Maebá. À polícia, o motorista contou que não sabia se havia ou não acionado o freio de mão do veículo, um Fiat Siena. O dono do carro não ficou ferido. O seguro foi acionado para a retirada do carro da praia.