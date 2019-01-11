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Falésias

Motorista estaciona para tirar foto e carro cai na praia em Anchieta

Motorista que seguia pela ES 060, a Rodovia do Sol, quando parou para tirar uma foto da bela paisagem do balneário
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 jan 2019 às 17:12

Publicado em 11 de Janeiro de 2019 às 17:12

Carro capota em Anchieta Crédito: Internauta/Tempo Real
A Polícia Militar registrou uma situação inusitada no início da tarde desta sexta-feira (11) em
Anchieta
, Litoral Sul do Estado. Um motorista que seguia pela ES 060, a Rodovia do Sol, parou para tirar uma foto da bela paisagem do balneário, mas quando se deu conta, o veículo havia descido e capotou na areia da praia.
O caso foi registrado por volta do meio dia, na altura do bairro de Maebá. À polícia, o motorista contou que não sabia se havia ou não acionado o freio de mão do veículo, um Fiat Siena. O dono do carro não ficou ferido. O seguro foi acionado para a retirada do carro da praia.
O local onde o carro caiu possui mais de 15 metros de altura da pista. Ao longo da ES 060 é possível ver as falésias da praia de Maebá.

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