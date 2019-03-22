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Sul do Espírito Santo

Motorista de carreta morre em acidente em Apiacá

A vítima, identificada como Elber Soares da Costa, morreu no local. Ele carregava chapas de MDF no veículo

Publicado em 22 de Março de 2019 às 19:55

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

22 mar 2019 às 19:55
Um caminhoneiro morreu após tombar uma carreta em acidente no final da manhã desta sexta-feira (22) na ES 297, entre Apiacá e Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Elber Soares da Costa, morreu no local. Ele carregava chapas de MDF no veículo.
Segundo a polícia, a batida aconteceu por volta das 10h. O motorista perdeu o controle no ponto conhecido por Curva da Santa Paz e capotou. A rodovia liga o município à BR 101.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista da carreta morreu no momento do acidente. Ele ficou preso às ferragens e foram aproximadamente 1h30 de atuação dos bombeiros de Guaçuí, em conjunto com a equipe de militares de Bom Jesus do Itabapuana, do Rio de Janeiro.
A corporação informou que que chegarou a utilizar um trator para levantar a cabine da carreta. O corpo da vítima foi encaminhada ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim.

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