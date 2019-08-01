Motorista carrega moto dentro de carro com porta aberta no ES

Questionados sobre o fato, ainformou por meio de nota que de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) o transporte de cargas em veículo de passeio fora dos limites do veículo implica em infração grave, com multa estipulada em R$ 195,23, cinco pontos na carteira do condutor e possibilidade de retenção do veículo e da carga.