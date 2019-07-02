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Morre ex-primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim

Eloísa Borges Valadão era esposa do ex-prefeito Roberto Valadão, que administrou a cidade por duas vezes e criou a tradicional Feira da Bondade

Publicado em 

02 jul 2019 às 17:04

Publicado em 02 de Julho de 2019 às 17:04

Morreu na noite desta segunda-feira (01) aos 71 anos a ex-primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim, Eloísa Borges Valadão. Eloísa era esposa do ex-prefeito Roberto Valadão, que administrou a cidade por duas vezes e criou a tradicional Feira da Bondade, que tem como principal objetivo arrecadar dinheiro para as entidades beneficentes do município.
Eloísa era renal crônica e tinha diabetes. Segundo um dos filhos, o quadro de saúde piorou após um infarto, dia 22 de junho. Nesta segunda-feira, Eloísa foi internada para fazer um procedimento de desobstrução de veias, mas não resistiu ao procedimento.
Figura popular, Eloísa foi primeira dama em dois momentos, quando Roberto Valadão foi prefeito nos períodos de 1983 a 1988 e de 2005 a 2008. Idealizadora da Feira da Bondade, na década de 1980, a ex-primeira-dama foi homenageada na 35ª edição do evento, no ano passado.
O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, lamentou a morte da ex-primeira-dama nas redes sociais e decretou luto oficial de três dias. O velório acontece neste momento na capela do cemitério do Coronel Borges. O enterro está previsto para as 16 horas.

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