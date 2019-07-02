Morre ex-primeira-dama de Cachoeiro de Itapemirim

Cachoeiro de Itapemirim, Eloísa Borges Valadão. Eloísa era esposa do ex-prefeito Roberto Valadão, que administrou a cidade por duas vezes e criou a tradicional Feira da Bondade, que tem como principal objetivo arrecadar dinheiro para as entidades beneficentes do município. Morreu na noite desta segunda-feira (01) aos 71 anos a ex-primeira-dama de, Eloísa Borges Valadão. Eloísa era esposa do ex-prefeito Roberto Valadão, que administrou a cidade por duas vezes e criou a tradicional Feira da Bondade, que tem como principal objetivo arrecadar dinheiro para as entidades beneficentes do município.

Eloísa era renal crônica e tinha diabetes. Segundo um dos filhos, o quadro de saúde piorou após um infarto, dia 22 de junho. Nesta segunda-feira, Eloísa foi internada para fazer um procedimento de desobstrução de veias, mas não resistiu ao procedimento.

Figura popular, Eloísa foi primeira dama em dois momentos, quando Roberto Valadão foi prefeito nos períodos de 1983 a 1988 e de 2005 a 2008. Idealizadora da Feira da Bondade, na década de 1980, a ex-primeira-dama foi homenageada na 35ª edição do evento, no ano passado.